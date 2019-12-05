大梨山學校冬天有暖氣 議員再幫爭取遊樂器材

平地學校極力爭取校舍裝設冷氣，而和平區大梨山學校師生則希望冬天裝設暖氣設備，市府3年前應議員吳敏濟爭取完成裝設暖氣，最近吳重返梨山，再爭取遊戲器材，因梨山不是吳敏濟選區，不遺餘力爭取偏鄕學子提高學習力。

台中市和平區高海拔的梨山國中小及環山部落平等國小，冬季經常白雪靄靄，宛如北國風光，但景色雖美，學生長期在天寒地凍上課，很不容易。

104年12月台中市議會教育文化委員會召集人吳敏濟及教育局官員視察梨山國中小及平等國小，贈送衣物、書籍等給當地的學童。

已辭世的里長陳政福曾反映，梨山地區冬季低溫，學童上課常冷到發抖，嚴重影響學習成效，即使老師上課寫黑板字，也得戴上手套防止凍傷，希望能幫忙解決這困境。

吳敏濟當場承諾為學生爭取暖氣設備，2016年上半年，市府補助兩校得到市府兩百多萬元經費補助安裝暖氣機。

今年首波冷氣團抵達，吳敏濟擔心高山學生的上課情形，專程重返和平區視察梨山國中小。

梨山國中小校長洪永明表示，目前學校從幼兒園、國小到國中所有的教室、專科教室及辦公室均全面安裝暖氣機，師生在冬季時再也不為低溫所苦，在舒適的上課環境學習，要感謝當年實地走到偏鄉關懷偏遠山區學子，爭取教育資源的吳敏濟議員及長官們。

吳敏濟此行發現梨山國中小遊具已老舊，平等國小的遊具已拆除，吳敏濟再度拜託教育局長楊振昇，教育局允諾會優先協助偏遠小學更新遊具設備。