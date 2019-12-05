南投縣政府拚有感施政 上網投票可抽iPhone手機

南投縣政府拚「施政有感」，為瞭解縣民對政策看法與意向，在網路舉辦「施政有感、投票有獎」活動，挑選各局處重要年度成果，鼓勵民眾上網選出喜愛的政策，活動即日起至12月15日止，參與民眾還有機會抽中熱門的iPhone、住宿券、氣炸鍋等獎項，縣府也將在年終記者會上公布前3名成果項目，並作為新年度的施政參考。

南投縣新聞及行政處長林琦瑜說，民眾常透過FB、Line、IG等社群媒體得知政策資訊，透過網路投票，民眾可以瞭解政府做了工作，政府機關也可以知道民眾對於政策的想法和意見，對哪些政策比較有感，可說是一舉二得。

近年縣府團隊在縣長林明溱領導下，在媒體民調上施政表現都獲得不錯的成績，施政滿意度也獲民眾肯定。這次的投票項目，包含各局處重要政策，涵蓋財政、觀光、建設、教育、衛生、農業等各個面向，都是民眾較關心、與生活較貼近的議題。希望投票的結果，可以做為各局處規畫政策時的參考，並啟發縣府團隊創新構想，規畫更優質的政策，讓民眾更幸福有感。

活動挑選13項重要施政成果，包含減債有成、營養午餐、五大園區、清境步道全線啟用、茶博會拚創新、藍田市地重劃、老人假牙補助、心肺復甦機設置、社區營養推廣中心、平靜橋通車、南投燈會、青創貸款、農產外銷。