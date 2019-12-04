親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

網軍事件吵翻天！ 謝長廷親曝與「卡神」楊蕙如關係

集集山區通報有人獵殺石虎 鎮長向警方報案

2019-12-04 18:24聯合報 記者黑中亮／即時報導

石虎的生存環境就在人類聚落周邊，是目前極度瀕危的野外動物。圖／特生中心提供
石虎的生存環境就在人類聚落周邊，是目前極度瀕危的野外動物。圖／特生中心提供
分享
集集鎮鎮長陳紀衡近日在臉書指出：「近日接獲通報，集集山區出現獵殺石虎的獵人，如有發現可疑人士，請大家盡速撥打110通報警察局。」並呼籲停止獵殺石虎，請大家一起保護石虎後，集集分局非常重視，展開偵辦同時並呼籲保護石虎大家一起來，除將依法嚴辦外，盼大家勿獵捕、宰殺野生動物。

集集鎮公所說，近幾年石虎遭路殺的新聞不斷，顯見適合石虎的棲地正面臨其生存的威脅，如果是環境因素所造成，則想辦法找出原因，採取適當的措施防制及因應，但如果是人為因素，特別是出現獵殺的行為，更是不可原諒。

集集分局表示，針對鎮長所張貼的訊息，不但引發集集警方與媒體的高度關注，強調「經過查證，分局尚未接獲有相關110報案的案件，不過也呼籲，由於石虎係屬瀕臨絕種的保育類動物，如果民眾非法獵殺可能會牽涉到野生動物保育法或槍砲彈藥刀械管制條例刑責的相關規定，因此，如民眾有接獲情資或發現可疑人士，請立即撥打110電話向警方報案。」

集集分局長康健浚指出：保護石虎已是全民的共識，大家應該齊心一起來，獵捕、宰殺行為在野生動物保育法上的規定是處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬以上100萬元以下罰金，處罰非常重，而除了獵捕、宰殺行為外，像是騷擾、虐待、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖等行為都不可以，所以再次呼籲，請大家勿輕易傷害石虎，一旦有違法行為，將依法嚴辦。

集集鎮長陳紀衡在臉書上指出，近日接獲通報，集集山區出現獵殺石虎的獵人，如有發現可...
集集鎮長陳紀衡在臉書上指出，近日接獲通報，集集山區出現獵殺石虎的獵人，如有發現可疑人士，請大家盡速撥打110通報警察局。記者黑中亮／翻攝
分享

石虎集集警察

延伸閱讀

500隻Q版紙雕石虎快閃　集集火車站前嗨翻遊...

防石虎路殺 苗栗2路段夜間降低速限

創舉！苗栗縣為了石虎 2路段夜間擬降速10公...

石虎保育條例跨越黨派 徐耀昌：未來推動更有法...

相關新聞

員林MIT內衣年末出清 高級內衣褲銅板價

2019-12-04 18:06

砂石車一再肇事 沈智慧：大車應加裝視野輔助警示系統

2019-12-04 16:24

五星級美食上桌 10名大廚到偏鄉送愛

2019-12-04 16:06

彰化縣和伸線三鄉鎮癌篩 有1300疑似癌病變待追蹤

2019-12-04 14:31

2020台灣燈會在台中 長安醫院代表太平贈花燈

2019-12-04 14:27

南投這棵耶誕樹不一樣 竟是「黃金起司」8日點燈

2019-12-04 14:16

台中椪柑外銷日本首批20噸 盧秀燕讚「皇冠上的鑽石」

2019-12-04 13:28

會勘台中后里國中舊校舍 市議員爭取設親子館

2019-12-04 12:56

警分局長傳生日祝賀簡訊 員警驚喜：我都忘了自己生日

2019-12-04 11:55

南投縣安全島雜草叢生如垃圾島 縣府要洗刷門面

2019-12-04 11:44

六旬粉絲追城隍爺 尋回機車她直誇：緣投好警察

2019-12-04 11:19

台中部落大學傳藝 90歲嬤編香蕉絲

2019-12-04 00:01

台酒砸10億 南投酒廠打造威士忌城堡

2019-12-03 23:57

每年減少200人 彰化縣二水戶政所贈禮催生

2019-12-03 23:52

台中區里伴唱機 議員要求買新歌版權

2019-12-03 23:14

BRT藍線廢除案 中市議會將討論專案調查

2019-12-03 23:12

妮娜巧克力世界大賽奪金 林明溱頒獎表揚肯定

2019-12-03 21:15

中捷虧8.9億人事費占六成 中市議員憂不堪虧損

2019-12-03 21:14

台中舊城區耶誕點燈 迪士尼卡通亮起來

2019-12-03 19:24

中台灣影視基地啟用 李康生拍落海災難片

2019-12-03 16:14

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

環狀線年底通車恐有變數 新北捷運局：持續努力

2019-12-03 22:02

桃園八德區立游泳池流標12次 年底前將夷為平地

2019-12-03 20:06

解決竹科塞車潮 竹縣再爭取2400萬啟動智慧交通第三期

2019-12-04 10:35

全台最美十大景觀公路 西濱白沙屯奪冠

2019-12-03 21:13

防超速釀禍 屏東增設6支測桿在這幾處

2019-12-03 20:07

中捷虧8.9億人事費占六成 中市議員憂不堪虧損

2019-12-03 21:14

老闆不捨30年水族館關門 「保證教到會」等有緣人頂讓

2019-12-04 10:52

曾在金門當兵 茶王張慶松捐8千茶包做公益

2019-12-04 16:07

南田台26線南田建神秘基地？ 原來違規開發遭罰40萬

2019-12-04 16:04

大安森林公園種樹署名挨批 北市公園處：種樹民眾也有

2019-12-04 09:58

遭酸「窮到用貨櫃蓋轉運站」 南市府：入圍世界建築獎

2019-12-04 16:03

高雄岡山等6區1萬2千戶 5日停水10小時

2019-12-04 09:09

堊地生機！全國唯一現地化石園區夯 左鎮農民市集開賣

2019-12-04 08:11

雲林同婚布條惹議 藍綠互槓

2019-12-03 23:58

紙箱蓋滿包全身仍冷 基隆市府夜訪街友送睡袋暖起來

2019-12-04 09:37

有線電視亂象 北市要設法管了

2019-12-04 00:11

溜小孩新去處！ 台南推出兒童道路模擬駕駛體驗

2019-12-04 10:39

新北號誌小綠人「不跑了」 試辦改「閃燈」防跌倒

2019-12-04 14:42

寒流來分享小夜燈暖寒意 林右昌：啟動街友低溫關懷

2019-12-03 21:15

嘉義太保三寶銷世界 推手是她

2019-12-03 23:59

山原立委屏東交戰 綠請潘孟安吸票藍有大老護盤

2019-12-03 22:28

張善政明赴基隆寵物銀行 市府打臉謝絕競選活動禁入

2019-12-04 18:15

故宮南院對面長榮文苑酒店 試營運餐飲住宿優惠

2019-12-04 12:45

民進黨若續執政 屏縣長潘孟安說未來最想做這個

2019-12-04 12:58

健身房新分店偷跑 北市府現勘罰12萬

2019-12-04 00:07

助金門家扶中心建館 陳向鑫3代同堂捐10萬行善

2019-12-04 15:38

北海岸健行、溫泉、美食夯 日本業者來踩青春山海線

2019-12-04 10:39

屏東2選區「全面開戰」 議長議會雙發聲明捍衛立場

2019-12-04 16:53

影／基隆砍1700萬公車補貼挨批 議員：東牆破了該挖西牆補？

2019-12-04 14:48

影／池上老農日本稻米獲金賞獎 稻米伯：謝天謝地

2019-12-03 20:05

彰化縣和伸線三鄉鎮癌篩 有1300疑似癌病變待追蹤

2019-12-04 14:31

警分局長傳生日祝賀簡訊 員警驚喜：我都忘了自己生日

2019-12-04 11:55

柳營奇美用音樂療癒人心 萬芳林志炫許富凱來相挺

2019-12-03 20:06

台北雙子星開發案 藍天專案公司通過經濟部核定

2019-12-04 14:32

妮娜巧克力世界大賽奪金 林明溱頒獎表揚肯定

2019-12-03 21:15

影／雞場惡臭源自背後腐敗結構 屏南立委參選人張怡怒點5人

2019-12-04 17:14

基隆第4間日照中心揭牌 田寮河景第一排「五星級」

2019-12-04 17:22

桃市府平均地權基金被刪90億 綠營拚「敗部復活」

2019-12-03 23:12

北市違建處理委會 明年二月運作

2019-12-03 23:38

單親媽背幼兒賣地瓜 努力賺錢爭取女兒回到身邊

2019-12-04 15:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top