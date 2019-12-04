集集山區通報有人獵殺石虎 鎮長向警方報案
集集鎮鎮長陳紀衡近日在臉書指出：「近日接獲通報，集集山區出現獵殺石虎的獵人，如有發現可疑人士，請大家盡速撥打110通報警察局。」並呼籲停止獵殺石虎，請大家一起保護石虎後，集集分局非常重視，展開偵辦同時並呼籲保護石虎大家一起來，除將依法嚴辦外，盼大家勿獵捕、宰殺野生動物。
集集鎮公所說，近幾年石虎遭路殺的新聞不斷，顯見適合石虎的棲地正面臨其生存的威脅，如果是環境因素所造成，則想辦法找出原因，採取適當的措施防制及因應，但如果是人為因素，特別是出現獵殺的行為，更是不可原諒。
集集分局表示，針對鎮長所張貼的訊息，不但引發集集警方與媒體的高度關注，強調「經過查證，分局尚未接獲有相關110報案的案件，不過也呼籲，由於石虎係屬瀕臨絕種的保育類動物，如果民眾非法獵殺可能會牽涉到野生動物保育法或槍砲彈藥刀械管制條例刑責的相關規定，因此，如民眾有接獲情資或發現可疑人士，請立即撥打110電話向警方報案。」
集集分局長康健浚指出：保護石虎已是全民的共識，大家應該齊心一起來，獵捕、宰殺行為在野生動物保育法上的規定是處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬以上100萬元以下罰金，處罰非常重，而除了獵捕、宰殺行為外，像是騷擾、虐待、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖等行為都不可以，所以再次呼籲，請大家勿輕易傷害石虎，一旦有違法行為，將依法嚴辦。
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