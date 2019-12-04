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彰化二林鎮改善髒亂點有成 縣府獲環境清潔特優

2019-12-04 17:53聯合報 記者林敬家／即時報導

彰化多處空地長期有垃圾隨意傾到問題，二林鎮長蔡詩傑上任力推「清淨家園」，清潔隊今年以來查報50處垃圾堆置點，大都是私人用地，有的因地處偏遠連地主都不自知，有地主未在限期改善，公所已開罰5處，為讓民眾降低垃圾棄置機會，公所今年7月開始設置5處定點收垃圾，解決上班族傍晚不便倒垃圾的困擾。

清潔隊發現，鎮內空地被棄置的垃圾大都為家戶垃圾，長期累積下來成為髒亂點。蔡詩傑說，為改善市容，希望民眾能從垃圾減量開始，除了社區居民協助資源回收降低垃圾量，垃圾車沿線收垃圾也放慢速度，讓長輩來得及倒垃圾，另針對民眾檢舉或清潔人員發現的鎮內空地髒亂點要求地主改善，以公示送達方式確保當事人受通知，限期改善。

公所也與鎮內160多家店家合作，由他們認養維護周遭5公尺範圍區域整潔，目前有2個社區協助做資源回收，將垃圾分類後，通知清潔隊載運垃圾，回收收入作為社區運作基金，鎮內也設置5處在廟宇、超商的資收小站，方便民眾分類垃圾。

二林清潔隊長楊勝偉說，以往考量在地務農人家多，清潔車安排傍晚沿街幫民眾收垃圾，但上班族時常趕不及，今年7月開始設置定點讓民眾倒垃圾，降低居民隨意棄置的機會。二林環境清潔改善有成，清潔隊今年獲得彰化縣府考核特優。

二林鎮今年查報50處髒亂點，地主配合改善。圖／二林鎮清潔隊提供
二林鎮今年查報50處髒亂點，地主配合改善。圖／二林鎮清潔隊提供
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二林鎮今年查報50處髒亂點，通知地主改善。圖／二林鎮清潔隊提供
二林鎮今年查報50處髒亂點，通知地主改善。圖／二林鎮清潔隊提供
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資源回收上班族認養

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