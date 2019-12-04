影／社頭織襪芭樂節本周五登場 保證MIT

2019彰化社頭織襪芭樂節即將這周五、六、日三天將在社頭果菜市場登場，社頭鄉鄉長劉錦昌祭出「三不、三高」的保證，並表示這次來設攤的織襪、芭樂都是在地廠商，歡迎全台各地民眾都能來「買好襪、吃芭樂」。

社頭織襪芭樂節今年已經是第18年舉辦，鄉長劉錦昌因為民眾的請求，上任後將織襪芭樂節從兩天延長至三天，去年估計吸引了近40萬人潮，創造的營業收入高達近億元。但因為人潮眾多，在活動舉辦的那幾天總是使得附近交通打結，因此劉錦昌這次祭出「三不、三高」六大保證，保證不塞車、不百貨化、不大陸貨，高品質、高人氣、高收入。

劉錦昌說，織襪芭樂節已經有一定的口碑，今年的300個攤位一開放登記就秒殺，最後還是抽籤才能決定設攤廠家，且今年設定「不百貨化」，僅鎖定襪子、毛巾等紡織產品，芭樂也都是社頭農會產銷班所生產，保證百分之百MIT，甚至「百分百社頭」，連鄰近鄉鎮的廠商也沒辦法來設攤。