親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

傳「泰簽取消財力證明」？ 外交部：目前沒有任何更動

總統政見發表會敲定日期 12月18日蔡韓宋正面對決

影／社頭織襪芭樂節本周五登場 保證MIT

2019-12-04 17:36聯合報 記者凌筠婷／即時報導

2019彰化社頭織襪芭樂節即將這周五、六、日三天將在社頭果菜市場登場，社頭鄉鄉長劉錦昌祭出「三不、三高」的保證，並表示這次來設攤的織襪、芭樂都是在地廠商，歡迎全台各地民眾都能來「買好襪、吃芭樂」。

社頭織襪芭樂節今年已經是第18年舉辦，鄉長劉錦昌因為民眾的請求，上任後將織襪芭樂節從兩天延長至三天，去年估計吸引了近40萬人潮，創造的營業收入高達近億元。但因為人潮眾多，在活動舉辦的那幾天總是使得附近交通打結，因此劉錦昌這次祭出「三不、三高」六大保證，保證不塞車、不百貨化、不大陸貨，高品質、高人氣、高收入。

劉錦昌說，織襪芭樂節已經有一定的口碑，今年的300個攤位一開放登記就秒殺，最後還是抽籤才能決定設攤廠家，且今年設定「不百貨化」，僅鎖定襪子、毛巾等紡織產品，芭樂也都是社頭農會產銷班所生產，保證百分之百MIT，甚至「百分百社頭」，連鄰近鄉鎮的廠商也沒辦法來設攤。

有業者表示，夜市內有許多織襪產品都是大陸產品卻掛著MIT的商標，劉錦昌保證這次設攤的廠商都經過他們的檢核，絕對不會讓大陸貨魚目混珠，堅持要給民眾最在地、最優質的產品，同時這次社頭鄉公所也邀來翁立友、 秀蘭瑪雅、蔡旻佑等明星再週六晚間熱鬧開唱，以及請知名烘焙業者發揮創意，做出芭樂點心、芭樂麵包和馬卡龍，將準備上千份免費發放給民眾品嘗，還有趣味競賽等活動，要讓來參與的民眾有吃、有拿又好玩。

社頭鄉公所邀請知名烘焙業者研發創意芭樂點心，鄉長劉錦昌（右）也親手製作、品嘗。記...
社頭鄉公所邀請知名烘焙業者研發創意芭樂點心，鄉長劉錦昌（右）也親手製作、品嘗。記者凌筠婷／攝影
分享
2019彰化社頭織襪芭樂節本周五、六、日在社頭鄉果菜市場熱鬧舉行，保證活動時賣的...
2019彰化社頭織襪芭樂節本周五、六、日在社頭鄉果菜市場熱鬧舉行，保證活動時賣的產品百分百MIT。記者凌筠婷／攝影
分享
2019彰化社頭織襪芭樂節本周五連續三天在社頭鄉果菜市場熱鬧舉行，活動當天還會有...
2019彰化社頭織襪芭樂節本周五連續三天在社頭鄉果菜市場熱鬧舉行，活動當天還會有一場紡織時尚秀，讓活動增添時尚氣氛。記者凌筠婷／攝影
分享

塞車夜市

延伸閱讀

洗產地條款 三讀通過

社頭闢新式禮儀廳 明年啟用

社頭鄉打造現代化禮儀廳 不必遠奔彰化市

社頭芭樂之鄉推手 首套番石榴故事繪本在地開展

相關新聞

砂石車一再肇事 沈智慧：大車應加裝視野輔助警示系統

2019-12-04 16:24

五星級美食上桌 10名大廚到偏鄉送愛

2019-12-04 16:06

彰化縣和伸線三鄉鎮癌篩 有1300疑似癌病變待追蹤

2019-12-04 14:31

2020台灣燈會在台中 長安醫院代表太平贈花燈

2019-12-04 14:27

南投這棵耶誕樹不一樣 竟是「黃金起司」8日點燈

2019-12-04 14:16

台中椪柑外銷日本首批20噸 盧秀燕讚「皇冠上的鑽石」

2019-12-04 13:28

會勘台中后里國中舊校舍 市議員爭取設親子館

2019-12-04 12:56

警分局長傳生日祝賀簡訊 員警驚喜：我都忘了自己生日

2019-12-04 11:55

南投縣安全島雜草叢生如垃圾島 縣府要洗刷門面

2019-12-04 11:44

六旬粉絲追城隍爺 尋回機車她直誇：緣投好警察

2019-12-04 11:19

台中部落大學傳藝 90歲嬤編香蕉絲

2019-12-04 00:01

台酒砸10億 南投酒廠打造威士忌城堡

2019-12-03 23:57

每年減少200人 彰化縣二水戶政所贈禮催生

2019-12-03 23:52

台中區里伴唱機 議員要求買新歌版權

2019-12-03 23:14

BRT藍線廢除案 中市議會將討論專案調查

2019-12-03 23:12

妮娜巧克力世界大賽奪金 林明溱頒獎表揚肯定

2019-12-03 21:15

中捷虧8.9億人事費占六成 中市議員憂不堪虧損

2019-12-03 21:14

台中舊城區耶誕點燈 迪士尼卡通亮起來

2019-12-03 19:24

中台灣影視基地啟用 李康生拍落海災難片

2019-12-03 16:14

大家來踅彰化四大傳統市場 感受溫度與人情味

2019-12-03 12:23

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

環狀線年底通車恐有變數 新北捷運局：持續努力

2019-12-03 22:02

桃園八德區立游泳池流標12次 年底前將夷為平地

2019-12-03 20:06

解決竹科塞車潮 竹縣再爭取2400萬啟動智慧交通第三期

2019-12-04 10:35

全台最美十大景觀公路 西濱白沙屯奪冠

2019-12-03 21:13

防超速釀禍 屏東增設6支測桿在這幾處

2019-12-03 20:07

中捷虧8.9億人事費占六成 中市議員憂不堪虧損

2019-12-03 21:14

老闆不捨30年水族館關門 「保證教到會」等有緣人頂讓

2019-12-04 10:52

台中舊城區耶誕點燈 迪士尼卡通亮起來

2019-12-03 19:24

大安森林公園種樹署名挨批 北市公園處：種樹民眾也有

2019-12-04 09:58

南田台26線南田建神秘基地？ 原來違規開發遭罰40萬

2019-12-04 16:04

曾在金門當兵 茶王張慶松捐8千茶包做公益

2019-12-04 16:07

堊地生機！全國唯一現地化石園區夯 左鎮農民市集開賣

2019-12-04 08:11

高雄岡山等6區1萬2千戶 5日停水10小時

2019-12-04 09:09

遭酸「窮到用貨櫃蓋轉運站」 南市府：入圍世界建築獎

2019-12-04 16:03

有線電視亂象 北市要設法管了

2019-12-04 00:11

紙箱蓋滿包全身仍冷 基隆市府夜訪街友送睡袋暖起來

2019-12-04 09:37

寒流來分享小夜燈暖寒意 林右昌：啟動街友低溫關懷

2019-12-03 21:15

山原立委屏東交戰 綠請潘孟安吸票藍有大老護盤

2019-12-03 22:28

新北號誌小綠人「不跑了」 試辦改「閃燈」防跌倒

2019-12-04 14:42

溜小孩新去處！ 台南推出兒童道路模擬駕駛體驗

2019-12-04 10:39

嘉義太保三寶銷世界 推手是她

2019-12-03 23:59

雲林同婚布條惹議 藍綠互槓

2019-12-03 23:58

健身房新分店偷跑 北市府現勘罰12萬

2019-12-04 00:07

民進黨若續執政 屏縣長潘孟安說未來最想做這個

2019-12-04 12:58

遏止有線電視亂象 北市府將訂自治法規

2019-12-03 18:30

故宮南院對面長榮文苑酒店 試營運餐飲住宿優惠

2019-12-04 12:45

助金門家扶中心建館 陳向鑫3代同堂捐10萬行善

2019-12-04 15:38

北海岸健行、溫泉、美食夯 日本業者來踩青春山海線

2019-12-04 10:39

影／池上老農日本稻米獲金賞獎 稻米伯：謝天謝地

2019-12-03 20:05

柳營奇美用音樂療癒人心 萬芳林志炫許富凱來相挺

2019-12-03 20:06

影／基隆砍1700萬公車補貼挨批 議員：東牆破了該挖西牆補？

2019-12-04 14:48

警分局長傳生日祝賀簡訊 員警驚喜：我都忘了自己生日

2019-12-04 11:55

彰化縣和伸線三鄉鎮癌篩 有1300疑似癌病變待追蹤

2019-12-04 14:31

妮娜巧克力世界大賽奪金 林明溱頒獎表揚肯定

2019-12-03 21:15

桃市府平均地權基金被刪90億 綠營拚「敗部復活」

2019-12-03 23:12

台北雙子星開發案 藍天專案公司通過經濟部核定

2019-12-04 14:32

北市違建處理委會 明年二月運作

2019-12-03 23:38

單親媽背幼兒賣地瓜 努力賺錢爭取女兒回到身邊

2019-12-04 15:46

烏山頭水庫設光電板 沒環評遭民眾抗議

2019-12-03 23:38

台酒砸10億 南投酒廠打造威士忌城堡

2019-12-03 23:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top