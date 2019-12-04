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砂石車一再肇事 沈智慧：大車應加裝視野輔助警示系統

2019-12-04 16:24聯合報 記者黃寅／即時報導

國民黨籍立委沈智慧今開記者會指出，道路交通管理處罰條例中規定，大型車輛應加裝視野輔助系統，有規定但未強迫，她已著手在立院提案「道路交通管理處罰條例第18條之一修正案」，要求大型車輛都須加裝視野輔助系統、警示系統等。

她說，已請交通法規權威蔡中志教授擬稿，在上個月26日獲立法院黨團支持，以國民黨黨團提案方式送交立法院議事處，加速處理議事進度。

沈智慧指出，大型車肇事天天發生，導致受害者家庭瞬間破碎，政府至今沒有積極的對策。台灣道路交通情況複雜，人車混流，天天上演驚險情況，需要社會各界一起來關心改善，政府更是責無旁貸。

台灣省車輛行車肇事鑑定委員會覆議委員黃道易說，目前現行大型車輛對駕駛的警示，欠缺周延的聲光回饋，對周邊用路人的警示欠缺明確的法規。

上月，一名居仁國中女學生放學後，阿嬤騎機車載她，2人在返家途中與砂石車發生車禍，當場殞命，這對祖孫家屬上午亦出席，呼籲大眾「防範大型車製造破碎家庭悲劇」再上演。

他們訴求：一、將交通安全放在從國小到大學的正規教育內。二、以情境教學同步向社區推廣。三、對於大型車、砂石車的行業管理及教育要更周延。

國民黨籍台中市議員李中、沈佑蓮也出席記者會，並表示也將在市議會中提案，要求市府配合校內教育宣導，避免大型車肇事悲劇再上演。

國民黨籍立委沈智慧（中）今開記者會指出，將修法要求大型車輛都須加裝視野輔助系統、...
國民黨籍立委沈智慧（中）今開記者會指出，將修法要求大型車輛都須加裝視野輔助系統、警示系統等。圖／沈智慧提供
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國民黨籍立委沈智慧（右）今開記者會指出，將修法要求大型車輛都須加裝視野輔助系統、...
國民黨籍立委沈智慧（右）今開記者會指出，將修法要求大型車輛都須加裝視野輔助系統、警示系統等。圖／沈智慧提供
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國民黨立法院沈智慧

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