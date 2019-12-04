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南投這棵耶誕樹不一樣 竟是「黃金起司」8日點燈

2019-12-04 14:16聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

耶誕節將屆，國立台灣工藝研究發展中心今年串連南投縣草屯基督長老教會、草屯國小舉辦「草屯聖誕祈福點燈」系列活動，除將在8日點亮逾5公尺高、以竹木打造的鼠年聖誕樹，更祭出耶誕期間限定優惠方案，盼拉近民眾與工藝的距離。

台灣工藝研發中心指出，中心每年針對新的一年以工藝打造耶誕樹，而今年適逢基督長老教會、草屯國小120周年因此3方共同合作辦理耶誕節系列活動，協助教會和草小紀錄淵源流長的重要時刻，也藉此邀請民眾一起歡慶耶誕，體驗工藝。

而明年是鼠年，工藝中心以「偷吃起司的小鼠們」為意象，以竹木素材打造，將木板、木條和竹條排製成高逾5米的黃金起司耶誕樹，並裁切出紅色小鼠群，更貼上竹苔或竹篩等有孔竹編做為起司洞孔，預計8日耶誕園遊會後正式點燈。

台灣工藝研發中心副主任陳泰松說，園遊會從8日下午3時開始，現場除了安排音樂演出，更提供動手絹印、烙印耶誕卡等免費應景DIY，入夜後點燈祈福；並在7至25日祭出打卡送100元工坊禮券的優惠方案，每人限領1次，數量有限。

此外，耶誕季的重頭戲「報佳音」將在21日登場，草屯基督長老教會表示，報佳音活動將於下午3時台灣工藝文化園區集合，途經草屯國小和草屯市區街道，遊行終點為教會廣場，透過踩街方式一步一腳印為在地鄉親祈福。

台灣工藝研究發展中心以「偷吃起司的小鼠群」為意象，以竹木打造5米高聖誕樹，8日聖...
台灣工藝研究發展中心以「偷吃起司的小鼠群」為意象，以竹木打造5米高聖誕樹，8日聖誕園遊會後點燈。記者賴香珊／攝影
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台灣工藝研究發展中心以「偷吃起司的小鼠群」為意象，以竹木打造5米高聖誕樹，8日聖...
台灣工藝研究發展中心以「偷吃起司的小鼠群」為意象，以竹木打造5米高聖誕樹，8日聖誕園遊會後點燈。記者賴香珊／攝影
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