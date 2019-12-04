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台中椪柑外銷日本首批20噸 盧秀燕讚「皇冠上的鑽石」

2019-12-04 13:28聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

目前正值椪柑產季，台中市府農業局積極拓展外銷市場，今年椪柑外銷訂單已達720公噸，較去年成長56%，陸續將出口至新加坡、馬來西亞、日本、加拿大、印尼等多個國家。今年首批外銷日本20公噸椪柑今天封櫃啟運，台中市長盧秀燕讚美台中水果是台灣水果王國裡「皇冠上的鑽石」，市府一定會持續拓展國際市場，將在地優質農產行銷世界。

盧秀燕表示，近來兩岸關係緊張，因此市府積極輔導各區農會加強農產行銷歐美、亞洲或新南向國家，其中，日本及加拿大的品質要求非常嚴格，能進入這些市場非常不容易，代表台中市農產具國際競爭力。

「有通路才有出路，有出路才有頭路！」立委江啟臣表說，台灣的農產品實力堅強，感謝市府與農會積極拓展外銷市場，穩定市場價格，改善農民生活。

中市府農業局指出，日本市場一向對農產品品質高度要求，今年首次透過裕毛屋公司與日本荒井商事株式會社合作採購台中優質椪柑外銷日本，日前日本已派專人前來進行嚴格檢疫，台中椪柑成功通過檢查，未來日本民眾將可在當地超市購買到台中椪柑。

農業局表示，台中椪柑為台灣椪柑重要產區，每年11至12月產期種植面積約1400公頃，年產量約2萬7千公噸，主要產地有豐原、石岡、新社、東勢、北屯、后里、潭子等區域。市府積極拓展台中優質水果進軍國際市場，同時穩定國內農產品市場價格，椪柑產地收購價格每公斤超過30元，較去年每公斤約增加7元，預估可為農民增加約9千萬元收益。

台中市椪柑今年首批外銷到日本共20公噸，今天舉辦封櫃啟運儀式。記者余采瀅／攝影
台中市椪柑今年首批外銷到日本共20公噸，今天舉辦封櫃啟運儀式。記者余采瀅／攝影
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目前正值椪柑產季，台中市府農業局積極拓展外銷市場，今年椪柑外銷訂單已達720公噸...
目前正值椪柑產季，台中市府農業局積極拓展外銷市場，今年椪柑外銷訂單已達720公噸，較去年成長56%。記者余采瀅／攝影
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椪柑台中市農民

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