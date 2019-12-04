台中椪柑外銷日本 首批20噸封櫃啟運

台中市椪柑外銷行情看好，首批20公噸今天由台中市長盧秀燕主持封櫃啟運儀式銷往日本，她表示，能夠銷往日本、加拿大等檢驗嚴格的國家很不容易，將努力打開外銷市場。

台中市政府表示，今年首次透過裕毛屋公司與日本荒井商事株式會社合作採購台中優質椪柑外銷日本，首批20公噸完成嚴格檢疫工作，上午在市府廣場進行封櫃啟運，未來日本民眾也能在當地買到台中椪柑。

盧秀燕致詞指出，現在兩岸關係比較緊張，市府輔導農會及農友將生產的農產品，儘量轉移到歐美或東南亞國家，但有些國家檢驗規定很嚴格，例如日本及加拿大，能打開日本及加拿大的通路很不簡單。

盧秀燕表示，台中椪柑已具有國際競爭力與品質，台中椪柑後續也將陸續外銷新加坡、馬來西亞、汶萊、加拿大、印尼等國家，今年已接獲椪柑外銷訂單720公噸，較去年460公噸增加260公噸，成長56%。

出席封櫃啟運儀式的立委江啟臣也說，他的老家就是種柑桔的，沒有柑桔就沒有他，飲水要思源，農業就是國家的根本。除椪柑外，茂谷柑及桶柑也要市府幫忙行銷，有通路才有出路，有出路才有頭路，也才能吸引年輕人回鄉務農。

台中市農業局表示，台中市椪柑產期於每年11到12月，種植面積約1400公頃，年產量約2萬7000公噸，主要產地在豐原、石岡、新社、東勢、北屯、后里、潭子等，產地收購價每公斤超過新台幣30元，較去年每公斤約增加7元，預估可為農民增加約9000萬元收益。