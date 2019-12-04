會勘台中后里國中舊校舍 市議員爭取設親子館

台中市后里運動公園內的后里國中舊校舍，現為閒置空間，由后里區公所進行結構補強，預計這個月完成耐震補強工程，台中市議員陳本添爭取設置長青學苑教室外，今天邀請台中市副市長楊瓊瓔、社會局長彭懷真到現場會勘，希望利用剩餘教室空間再規畫設置親子館，提供更多社福設施。

副市長楊瓊瓔表示，市府上半年規劃一千萬元辦理后里國中舊校舍8間教室耐震補強工程，本月將完工，除了規畫4間教室做為后里長青學苑教室外，陳本添議員希望剩餘4間教室規畫做為親子館使用，另外地下室將來供桌球訓練使用，親子館工程經費950萬，預計109年進行整修工程，工期預計5個月。楊瓊瓔說，台中市親子館服務0到6歲以下幼兒，提供育兒家庭各項福利服務資源及陪伴孩子共學、共讀、共遊、共玩場館，並辦理各項親職教育與親子活動等，舒適甜美環境讓家長與孩子享受快樂時光。