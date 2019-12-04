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會勘台中后里國中舊校舍 市議員爭取設親子館

2019-12-04 12:56聯合報 記者游振昇／台中即時報導

台中市后里運動公園內的后里國中舊校舍，現為閒置空間，由后里區公所進行結構補強，預計這個月完成耐震補強工程，台中市議員陳本添爭取設置長青學苑教室外，今天邀請台中市副市長楊瓊瓔、社會局長彭懷真到現場會勘，希望利用剩餘教室空間再規畫設置親子館，提供更多社福設施。

副市長楊瓊瓔表示，市府上半年規劃一千萬元辦理后里國中舊校舍8間教室耐震補強工程，本月將完工，除了規畫4間教室做為后里長青學苑教室外，陳本添議員希望剩餘4間教室規畫做為親子館使用，另外地下室將來供桌球訓練使用，親子館工程經費950萬，預計109年進行整修工程，工期預計5個月。楊瓊瓔說，台中市親子館服務0到6歲以下幼兒，提供育兒家庭各項福利服務資源及陪伴孩子共學、共讀、共遊、共玩場館，並辦理各項親職教育與親子活動等，舒適甜美環境讓家長與孩子享受快樂時光。

社會局長彭懷真說明，台中市106及107年分別於南屯及坪林成立「親子館」，107年起將5座托育資源中心陸續擴充升級。豐原及北區托育資源中心於107年10月升級，大里、大甲及沙鹿托育資源中心分別於108年6月、10月及11月陸續完成升級親子館開幕，12月將新設石岡親子館，109年后里親子館將完工及開幕，預計一年服務10萬人次。

台中市議員陳本添等人今天會勘后里國中舊校舍，他建議市府設親子館。圖／台中市議員陳...
台中市議員陳本添等人今天會勘后里國中舊校舍，他建議市府設親子館。圖／台中市議員陳本添提供
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台中市議員陳本添等人今天會勘后里國中舊校舍，他建議市府設親子館。圖／台中市議員陳...
台中市議員陳本添等人今天會勘后里國中舊校舍，他建議市府設親子館。圖／台中市議員陳本添提供
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親子台中市楊瓊瓔

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