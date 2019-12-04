南投縣安全島雜草叢生如垃圾島 縣府要洗刷門面

南投是觀光大縣，但市區道路缺乏整理，雜草叢生影響環境。南投縣長林明溱說，這樣的髒亂景觀，連他看了都「很見笑」，將由環保局舉辦環境清潔競賽，考察各鄉鎮市的環境整理，第一名給300萬元高額獎金，希望各鄉鎮都能重視環境美化，讓道路景觀煥然一新。

南投縣議員曾振炎說，議會到國外參觀考察，看到各國城市道路安全島、小公園，大都種植花卉美輪美奐。但反觀南投市，民族路和南陽路等重要道路都雜草叢生，長期沒有整理，相較之下實在讓人對南投的環境髒亂失望，希望縣府能做好道路環境清潔，整理好南投門面。

林明溱說，市區道路的綠美化，原則上是各鄉鎮市公所負責，南投縣舉辦燈會期間，縣府都會針對周邊道路安全島清除垃圾、種植花卉美化環境。現在是冬季，縣府也準備在國道三號南投交流道聯絡道種植四季花，也請農業處挑選各重要道路綠美化，美化南投門面。否則，南投號稱觀光大縣，但遊客一到南投看見重要道路雜草叢生，他都「很見笑」。