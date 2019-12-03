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妮娜巧克力世界大賽奪金 林明溱頒獎表揚肯定

2019-12-03 21:15聯合報 記者賴香珊／即時報導

南投縣埔里鎮Cona＇s妮娜巧克力在「ICA世界巧克力大賽」勇奪1金2銀殊榮，成功將台灣巧克力推上國際舞台，縣長林明溱今頒發「南投之光」獎座，肯定業者的用心和創新，而現場除展示得獎作品，林更換上廚師服體驗製作冠軍巧克力。

縣府指出，Cona＇s妮娜巧克力是南投在地企業，因此在製作研發巧克力時，特別加入在地水果，今年獲獎的「鳳梨黃金葡萄乾」、「炭焙烏龍茶巧克力夏威夷果」、「70%荔枝紅玉茶巧克力Bar」，就是加了南投的烏龍茶、鳳梨、荔枝等農產。

縣長林明溱說，業者魏振宇、張承惠夫妻檔願意運用巧思研發創意巧克力，讓台灣、南投在國際上揚名，將南投特色行銷至全世界，真的是「南投之光」，同時樂於分享產業行銷經驗，並以文化創意協助推動縣內產業發展，也很令人欽佩。

張承惠則說，團隊從研發、生產到上市費盡心思，最後選擇具代表性的南投土鳳梨、晶鑽鳳梨等水果，乾燥化後壓成粉再拌進巧克力研製，成功在全球上千種參賽巧克力中獲青睞，在世界巧克力大賽的「牛奶巧克力水果與果醬」項目奪金。

而妮娜巧克力今辦理獲獎分享會，林則到場頒發「南投之光」獎座，肯定妮娜這幾年來的用心和打拚；妮娜巧克力則表示，未來將持續以台灣在地食材研發，挑戰在巧克力產品中結合水果或茶，讓不同口味巧妙融合於產品中，口感更豐富。

林明溱也在妮娜世界冠軍團隊協助下，穿上白色廚師服Cosplay巧克力師傅，更動手製作冠軍巧克力，林說，實際DIY後更發現巧克力的香醇和美好，製作過程相當有趣，很適合親子遊客參與體驗製作，逛城堡園區，更順遊大埔里地區景點。

Cona＇s妮娜巧克力在「世界巧克力大賽」奪1金2銀，縣長林明溱（左3）今頒獎座...
Cona＇s妮娜巧克力在「世界巧克力大賽」奪1金2銀，縣長林明溱（左3）今頒獎座肯定，更換裝體驗製作。記者賴香珊／攝影
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Cona＇s妮娜巧克力在「世界巧克力大賽」奪1金2銀，縣長林明溱（左3）今頒獎座...
Cona＇s妮娜巧克力在「世界巧克力大賽」奪1金2銀，縣長林明溱（左3）今頒獎座肯定，更換裝體驗製作。記者賴香珊／攝影
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Cona＇s妮娜巧克力在「世界巧克力大賽」奪1金2銀，縣長林明溱（左1）今頒獎座...
Cona＇s妮娜巧克力在「世界巧克力大賽」奪1金2銀，縣長林明溱（左1）今頒獎座肯定，更換裝體驗製作。記者賴香珊／攝影
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Cona＇s妮娜巧克力在「ICA世界巧克力大賽」奪1金2銀，縣長林明溱（左3）今...
Cona＇s妮娜巧克力在「ICA世界巧克力大賽」奪1金2銀，縣長林明溱（左3）今頒「南投之光」獎座肯定。記者賴香珊／攝影
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巧克力鳳梨林明溱

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