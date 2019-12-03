二水鄉人口比大城竹塘還少 戶政送禮促婚育
彰化縣二水鄉是全彰化縣內人口最少的鄉鎮，即使在生育率最高的月份，鄉內的死亡人數仍高過出生嬰兒數，根據戶籍資料，二水鄉內最小的鄰僅有5戶，戶籍內共有11人，但根據鄉內民眾表示，其實僅有1人在該地長期居住，其他都僅有戶口，唯一居民成為當然鄰長，讓附近居民不禁感嘆「二水鄉是個好地方，不應該沒落至此」。
根據彰化縣政府民政處統計，107年二水鄉民已經比鄰近的竹塘鄉、彰化最南邊的大城鄉人口數還要少，成為彰化縣內人口最少的鄉鎮，根據二水鄉戶政事務所統計資料，目前二水鄉共有1萬4千850人，比去年減少了303人，而過去每一年也都是以200人左右的速度減少中。
二水鄉內17個村中以聖化村最小，僅有192戶共516人，不過上豊村、光化村、裕民村、復興村、文化村都還有破千人。二水鄉董姓居民認為，二水鄉內雖然有那麼多戶籍人口，但實際長住在當地的人可能只有一半，連他自己的孩子也都出外工作，根本沒住在家裡，「這裡房子雖然看起來很多，但晚上都是黑漆漆的沒有點燈」。
董姓居民說，二水鄉明明就是交通樞紐，不但有集集線經過，甚至一天也各有早晚兩班自強號停二水站，「可見我們以前多麼重要」，他說在20多年前，二水火車站前旅社林立，是商人往來的重要停留點，但如今連火車站前最大的一家旅社都歇業了，二水已經沒有任何旅社。
二水戶政事務所主任陳志平說，太多人謠傳二水鄉的人口已經低於1萬4千人，還擔心被併鄉，但他強調「真的沒有那麼少啦!」但他也承認因為高齡化和少子化趨勢，導致每個月死亡人數都比新人兒人口多，二水鄉人口快速減少也是事實。戶政事務所人員發揮創意，希望能給予願意結婚和生育的鄉親一些鼓勵，因此只要到二水戶政事務所登記結婚，就能獲得一組對杯，象徵「幸福一輩（杯）子」；來申辦出生登記的人則贈送「巾（珍）寶貝」幸福方巾。
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