二水鄉人口比大城竹塘還少 戶政送禮促婚育

2019-12-03 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／即時報導



彰化縣二水鄉是全彰化縣內人口最少的鄉鎮，即使在生育率最高的月份，鄉內的死亡人數仍高過出生嬰兒數，根據戶籍資料，二水鄉內最小的鄰僅有5戶，戶籍內共有11人，但根據鄉內民眾表示，其實僅有1人在該地長期居住，其他都僅有戶口，唯一居民成為當然鄰長，讓附近居民不禁感嘆「二水鄉是個好地方，不應該沒落至此」。

根據彰化縣政府民政處統計，107年二水鄉民已經比鄰近的竹塘鄉、彰化最南邊的大城鄉人口數還要少，成為彰化縣內人口最少的鄉鎮，根據二水鄉戶政事務所統計資料，目前二水鄉共有1萬4千850人，比去年減少了303人，而過去每一年也都是以200人左右的速度減少中。

二水鄉內17個村中以聖化村最小，僅有192戶共516人，不過上豊村、光化村、裕民村、復興村、文化村都還有破千人。二水鄉董姓居民認為，二水鄉內雖然有那麼多戶籍人口，但實際長住在當地的人可能只有一半，連他自己的孩子也都出外工作，根本沒住在家裡，「這裡房子雖然看起來很多，但晚上都是黑漆漆的沒有點燈」。

董姓居民說，二水鄉明明就是交通樞紐，不但有集集線經過，甚至一天也各有早晚兩班自強號停二水站，「可見我們以前多麼重要」，他說在20多年前，二水火車站前旅社林立，是商人往來的重要停留點，但如今連火車站前最大的一家旅社都歇業了，二水已經沒有任何旅社。