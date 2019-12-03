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世界金牌巧克力吃得到南投 林明溱肯定助曝光

2019-12-03 17:16中央社 南投縣3日電

妮娜巧克力工坊參加有「巧克力界奧斯卡」稱號的世界巧克力大賽，產品獲1金、2銀，南投縣長林明溱今天頒發「南投之光」獎座給業者，肯定產品加入在地農產，助南投曝光國際。

妮娜巧克力工坊參加世界巧克力大賽（International Chocolate Awards）獲1金、2銀，林明溱下午前往埔里鎮妮娜巧克力夢想城堡頒發「南投之光」獎座鼓勵，肯定業者魏振宇、張承惠夫妻在巧克力加入南投在地農產，用心、創新將南投特色行銷全世界。

林明溱表示，妮娜巧克力工坊獲獎產品鳳梨黃金葡萄乾巧克力、炭焙烏龍茶巧克力夏威夷果、70%荔枝紅玉茶巧克力，加入南投特有的烏龍茶、鳳梨、荔枝等在地農產品，業者運用巧思協助在地農業發展，除走出一條成功創業路，更在世界巧克力大賽脫穎而出。

林明溱說，世界巧克力大賽可說是「巧克力界奧斯卡」，全球分為美洲、亞太、比利時、法國、英國等10多個區域賽，各區勝出者晉升全球總決賽，是巧克力業界公認規模最大、評比標準最嚴謹賽事。

妮娜巧克力工坊表示，得獎產品為鳳梨黃金葡萄乾巧克力獲牛奶巧克力水果與果醬系列金牌獎、炭焙烏龍茶巧克力夏威夷果獲白巧克力堅果系列銀牌獎、70%荔枝紅玉茶巧克力獲黑巧克力磚系列銀牌獎。

巧克力林明溱

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