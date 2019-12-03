中台灣影視基地啟用 李康生拍落海災難片

2019-12-03 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／即時報導



台中市新聞局打造中台灣影視基地，當年名導演李安在台中拍攝「少年PI的奇幻漂流」搭造的造浪池，已從水湳搬到霧峰的影視基地，今年10月開幕啟用，已有多家劇組使用過，演員李康生、鄭仁碩等主演的「海霧」就是在造浪池拍攝海上災難場景。

中台灣影視基地位於台中市霧峰區，有兩座台灣最大的攝影棚，還有人工造浪池、深水池等，市府與中影八德公司合作，今年10月開幕，災難電影「海霧」、網路劇「2049」、電影「我心我行」等劇組都已使用過。

新聞局長黃國瑋說，台中市每年編列3000萬元進行影視補助，包含拍片取景、住宿與影視活動等補助，明年打算新增影視基地場租補助，市府為劇組提供協拍資源整合，吸引更多劇組來台中拍片。

黃國瑋說，剛落幕的56屆金馬獎，奪得多項大獎的「返校」、獲得最佳女配角的「我的靈魂是愛做的」，入圍多項的「灼人秘密」、「陪你很久很久」、「大餓」等，都在台中拍攝。

新聞局表示，中台灣影視基地由中影八德營運，有超過60年的影視製作經驗；市府推動產學合作，輔導中台灣影視基地團隊與朝陽科大、亞洲大學簽訂合作契約，邀請專業教師授課、開設專題式講座與工作坊。