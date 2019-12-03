南投仁愛平靜吊橋升級2.0 鋼構設計汽車也能走

2019-12-03 07:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



南投縣仁愛鄉平靜吊橋是都達村聯外重要橋梁，但因年代久遠，且僅供行人和機車通行，村民陳情盼改善，以利對外通行及農產運輸，縣府前年規畫增設平靜橋，歷經2年，昨通車啟用，開車往返都達村至清境農場將從1小時縮短成20分鐘。

縣府指出，仁愛鄉都達村和清境農場間隔著濁水溪，透過平靜吊橋往返車程約20分鐘，唯吊橋因寬度和承載量不足，僅容許行人和機車通過，開車想往返都達、清靜農場兩地得繞道走投85線，經台14和14甲線才能抵達，少說要1個小時。

縣長林明溱說，清境農場端是都達村各部落居民的重要耕作區，每次以貨車載運肥料、蔬果等物品，路遙費時；若遇災害導致投85線中斷，更恐影響都達、合作、精英等3村5部落交通，村民因此在3年前向縣府陳情，盼改善交通窘境。

縣府因此委請立委孔文吉向行政院原住民委員會補助6800萬元，且由縣府自籌800萬元新建平靜橋，原民會之後又補助吊橋兩端引道及都達村至清境農場農路改善經費，總計約1億1300萬元，歷時2年多前規畫興建，今天正式通車啟用。

而全新落成的平靜橋，同樣是吊橋但採鋼構、鋼柱設計，全長123公尺、橋面寬約3公尺，設計載重達13.5公噸，因此3.5噸以下的貨車也能通行，未來可望大幅改善當地對外交通和產業運輸，也可做為當地部落對外替代或緊急救援道路。