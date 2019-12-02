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機械所碩論寫命理！中州科大急止血 校長、副校長記大過

賴清德聲音沙啞仍趕竹山站台 千人熱情夾道歡迎

2019-12-02 20:05聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

民進黨南投縣第二選區參選人陳癸佑今天下午在竹山成立競選總部，上千名支持民眾在現場助威，副總統參選人賴清德到場輔選，進場時不少民眾爭搶握手、拍照，甚至索要簽名，30公尺距離走了近5分鐘才走完。

賴神上台致詞時，可能是連日趕場的關係，雖然聲音略顯嘶啞仍痛批指出，香港人民「返送中」正在拚民主自由，國民黨竟有不分區將領月退俸領10幾萬，卻跑去親中，要求大家一起支持民進黨執政。

賴清德說，陳癸佑警察出身，不只護主權認真，對地方也很用心，擔任第一任水里鄉長時，就把公所債務還清，還有盈餘，也向中央爭取建設，讓水里變得不一樣，是南投最佳的人選，讓他進國會，跟蔡培慧一起努力，讓南投受到更好照顧。

賴清德並介紹，民進黨不分區提名的羅美玲，是黨內名列前茅的不分區立委，她跟新住民姐妹一起推動在南投的長照，非常有成就。相信她進入立法院，一定會特別照顧新住民、照顧長照和長輩，希望讓南投3位人選都送進立法院，是民進黨繼續在國會過半的關鍵。

賴強調在行政院長任內，將長照2.0預算從50億，逐年增加到400億，除給長輩全面性的照顧也特別照顧年輕人，從今年8月全國一起實施「幼兒準公共化照顧」，育兒津貼現在是2500，公立幼兒園補助是2500、非營利3500、私立加入準公共化系統的4500元，目標就是讓孩童都可以進幼兒園。

面對對手陣營提出將廢除「一例一休」的政見，賴清德稍後表示，藍營目前說的只是一個方向，更重要是整體配套措施，可說牽一髮而動全身。

民進黨副總統參選人賴清德下午來到竹山，參加陳癸佑今天下午在竹山成立競選總部大會，...
民進黨副總統參選人賴清德下午來到竹山，參加陳癸佑今天下午在竹山成立競選總部大會，民眾熱情歡迎。記者黑中亮／攝影
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民進黨副總統參選人賴清德下午來到竹山，參加陳癸佑今天下午在竹山成立競選總部大會，...
民進黨副總統參選人賴清德下午來到竹山，參加陳癸佑今天下午在竹山成立競選總部大會，民眾熱情歡迎。記者黑中亮／攝影
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民進黨副總統參選人賴清德下午來到竹山，參加陳癸佑今天下午在竹山成立競選總部大會，民眾熱情歡迎。記者黑中亮／攝影
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民進黨副總統參選人賴清德下午來到竹山，參加陳癸佑今天下午在竹山成立競選總部大會，民眾熱情歡迎。記者黑中亮／攝影
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2020選舉2020選舉南投縣立委賴清德

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