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機械所碩論寫命理！中州科大急止血 校長、副校長記大過

豐原多功能大樓啟用 盧秀燕感謝林佳龍團隊

2019-12-02 19:36中央社 台中2日電

台中市政府推動豐原多功能大樓及育英立體停車場案，今天落成啟用，台中市長盧秀燕致詞時特別感謝前台中市長林佳龍團隊的策劃，才有今天的落成啟用。

中市府指出，山城地區人口增長，為補足當地消防救援、停車空間需求，規劃豐原多功能大樓，作為新成立的「豐南消防分隊」辦公場所，負責豐南地區15個里消防安全，同時一併規劃育英立體停車場，提供164格汽車停車位及78格機車位。

豐原多功能大樓今天舉行落成啟用典禮，多名市議員出席。盧秀燕與林佳龍近來在交通建設、空污議題等方面多次交鋒，盧秀燕今天在致詞中感謝林佳龍。

盧秀燕致詞表示，豐原地區的人口數有17萬，是舊縣區的重中之重，但在豐原地區只有一個消防分隊，為加強當地消防能力，從林佳龍開始規劃，到她上任接手持續推動此項大樓建設，終於今年7月完工、9月核發執照，到今天落成啟用。

盧秀燕特別感謝前市府團隊的策劃及多名市議員支持預算，她說，還有立委江啟臣及地方里長極力爭取，最後在台中市交通局、消防局的努力下，促成這樁美事，除提供停車位，再增加豐南消防分隊，移撥29名消防員，預計明年中旬正式進駐，將負責豐南地區15個里消防安全。

台中市交通局長葉昭甫指出，育英停車場暨豐南消防分隊大樓，由市府投入約新台幣1億4000萬元，加上中央前瞻建設補助4000多萬元經費，地上1、2樓作為消防分隊辦公場所，地上3、4樓及地下1層作為停車場空間。

盧秀燕台中市林佳龍

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