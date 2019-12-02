親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

讓病患躺著賞畫！ 彰化醫院巧思天花板開畫展

2019-12-02 16:57聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

天花板也能開畫展！衛福部彰化醫院發揮創意，找到院內「最大的藝術空間」，把腦筋動到病房內的天花板，邀來40多名彰化縣原創藝術協會畫家花了半年時間，義務為天花板彩繪，病患在與病魔對抗時，躺在床上就能欣賞美麗的畫作，也讓病房不再冷冰冰。

彰化醫院院長謝文淮表示，今年1月時彰化老人養護中心的長者畫作在走廊展出，他看到有長者在廢棄天花板上作畫，讓他有了這樣的靈感，認為病房上的天花板若是一幅幅畫作，應該可以讓病患感到很療癒，但因為經費有限，他們開始尋找願意義務協助彩繪的單位，最後找到彰化縣原創藝術協會。院方將一片片天花板送到協會，經過半年才陸續完成第一批畫作。

彰化縣原創藝術協會理事長簡千鈴說，協會成員各有工作，都因為熱愛作畫而志同道合組成協會，這次是因為覺得這是一件有意義的事，所以才願意接下這個任務，單純希望透過他們的畫作，撫慰病人的心靈，給正在受苦的身體帶來一些安慰。

簡千鈴說，在天花板上作畫不容易，因為材質比較不好上色，不小心還會弄破板子，但為了完成目標，他們利用油畫或壓克力顏料，並以山水風景畫和國畫為主，還特地避開人像畫，避免病患半夜張開眼睛時造成驚嚇。

目前彰化醫院A棟5樓的健保病房共36床上方都有全新的彩繪天花板，謝文淮表示，未來也將擴及其他病房。病人一開始看到彩繪天花板時，還以為是貼上去的，知道是一筆一畫彩繪而成，都覺得很驚喜，而且每一幅畫都是獨一無二的創作，不同病床的人還會互相討論，增加了彼此之間對話，也降低了病房的冷漠感。

天花板是海景的74歲吳姓病患說，躺在床上就能看到「烏龜」和「海豚」相陪，心情也覺得比較放鬆，林姓病患也覺得彩繪天花板比本來空白一片的有趣多了，欣賞別張病床天花板的畫作，也成為住院時打發無聊的新樂趣。

彰化醫院用天花板開畫展，住院病人躺在床上就能欣賞畫作，病房也不再冷冰冰。記者凌筠...
彰化醫院用天花板開畫展，住院病人躺在床上就能欣賞畫作，病房也不再冷冰冰。記者凌筠婷／攝影
分享
美麗的夕陽畫作就在天花板呈現，住院病患躺在床上看著也能撫慰心情。記者凌筠婷／攝影
美麗的夕陽畫作就在天花板呈現，住院病患躺在床上看著也能撫慰心情。記者凌筠婷／攝影
分享
彰化醫院邀請來40多名畫家義務彩繪天花板，花了半年的時間終於在天花板開展。記者凌...
彰化醫院邀請來40多名畫家義務彩繪天花板，花了半年的時間終於在天花板開展。記者凌筠婷／攝影
分享

相關新聞

林佳新餵狗喝酒還罵三字經 陳其邁：動保負面教材

2019-12-02 16:30

大甲20年老舊管線漏水 蔡其昌爭億元經費更新

2019-12-02 15:38

警官穿制服大跳佛舞 中市府：不觸法但應避免

2019-12-02 14:05

蔡其昌被稱海線大禹 再爭取1億汰換大甲自來水管線

2019-12-02 12:38

中市第二警分局緝毒專案連三波第一 找社區大使幫忙反毒

2019-12-02 11:32

彰化青農談甘苦 最缺技術

2019-12-01 23:46

向前一彎竟脊損…傷友摺氣球展新生

2019-12-01 23:40

中風3次 擊不垮豐醫72歲鋼琴志工

2019-12-01 23:39

熱門文章

影／柯文哲逛草鞋墩夜市展現恐怖人氣 吃相嚇傻南投人

2019-12-01 20:53

台南又有新飯店開幕 蛋黃區成為搶客激戰區

2019-12-02 12:39

桃園202公車新路線 體育大學至工四、林口試辦3個月

2019-12-01 17:54

高雄輕軌二階爭議路段 預計走原路線但改工法

2019-12-02 11:38

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top