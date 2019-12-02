讓病患躺著賞畫！ 彰化醫院巧思天花板開畫展

2019-12-02 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



天花板也能開畫展！衛福部彰化醫院發揮創意，找到院內「最大的藝術空間」，把腦筋動到病房內的天花板，邀來40多名彰化縣原創藝術協會畫家花了半年時間，義務為天花板彩繪，病患在與病魔對抗時，躺在床上就能欣賞美麗的畫作，也讓病房不再冷冰冰。

彰化醫院院長謝文淮表示，今年1月時彰化老人養護中心的長者畫作在走廊展出，他看到有長者在廢棄天花板上作畫，讓他有了這樣的靈感，認為病房上的天花板若是一幅幅畫作，應該可以讓病患感到很療癒，但因為經費有限，他們開始尋找願意義務協助彩繪的單位，最後找到彰化縣原創藝術協會。院方將一片片天花板送到協會，經過半年才陸續完成第一批畫作。

彰化縣原創藝術協會理事長簡千鈴說，協會成員各有工作，都因為熱愛作畫而志同道合組成協會，這次是因為覺得這是一件有意義的事，所以才願意接下這個任務，單純希望透過他們的畫作，撫慰病人的心靈，給正在受苦的身體帶來一些安慰。

簡千鈴說，在天花板上作畫不容易，因為材質比較不好上色，不小心還會弄破板子，但為了完成目標，他們利用油畫或壓克力顏料，並以山水風景畫和國畫為主，還特地避開人像畫，避免病患半夜張開眼睛時造成驚嚇。

目前彰化醫院A棟5樓的健保病房共36床上方都有全新的彩繪天花板，謝文淮表示，未來也將擴及其他病房。病人一開始看到彩繪天花板時，還以為是貼上去的，知道是一筆一畫彩繪而成，都覺得很驚喜，而且每一幅畫都是獨一無二的創作，不同病床的人還會互相討論，增加了彼此之間對話，也降低了病房的冷漠感。