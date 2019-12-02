大甲20年老舊管線漏水 蔡其昌爭億元經費更新

2019-12-02 15:38 中央社 台中2日電



台中市大甲區管線埋設超過20年以上，已逾使用年限，立法院副院長蔡其昌今天表示，繼清水、梧棲之後，這次爭取到逾1億元經費全面汰換，預計109年底前完工。

蔡其昌今天邀集台灣自來水公司第四區管理處長蕭淑貞，在大甲區信義路上召開「大甲區蔣公路、新政路等汰換管線」及「台中市大甲區民權路及新美街等汰換管線工程」說明會，台中市議員施志昌及多名當地里長出席。

蔡其昌表示，11月他為清水、梧棲爭取5000萬元，今天更爭取到了1億元經費來全面汰換大甲區自來水老舊水管，一方面除了增加幹管，讓沒有自來水喝的民眾可以有自來水喝，另一方面可以把老舊的管線加大換新。

蔡其昌指出，由於過去的小管徑塑膠管老舊，導致水壓常不足也容易漏水，更嚴重的甚至造成地層下陷、路面濕滑等問題，他會更努力的推動，讓自來水普及率持續提升，讓地方漏水率持續下降。另外，若有新用戶在施工期間申裝自來水也可減少路修費支出，將請各里里長協助向里民宣導。

蕭淑貞表示，兩項汰換工程預計將新美里、順天里、大甲里地區等老舊自來水塑膠管，汰換為延性石墨鑄鐵自來水管，合計約12.5公里，沿線用戶進水管也一併抽換，共計1228戶，工程經費約1.02億元，以降低漏水率、穩定民眾用水水壓及保障未來用水量成長之需。