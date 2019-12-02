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汽機車排氣管噪音擾人 南投開罰7萬多元

2019-12-02 13:05中央社 南投縣2日電

南投縣多條山路是高噪音車輛熱門出沒路線，南投縣政府環保局配合警察、監理單位執行聯合稽查，今年累計查獲32輛次噪音不合格車輛，依噪音管制法累計開罰新台幣7萬200元。

縣道136線、縣道139線、省道台3線、台21線是跑車族、重機族熱門「練車」路線，其中部分改裝汽車、機車排氣管能輕易產生超過110分貝巨大噪音，等於3輛救護車同時鳴笛發出的音量，因此，為維護南投縣民居住安寧權利，南投縣政府環境保護局強力取締防制。

縣政府環保局今天表示，配合警察、監理單位不定時在縣道136線及139線、台3線、台21線等高噪音車輛熱門出沒路線，辦理跨縣市聯合攔查，今年至今共執行26場次，查獲32輛次噪音不合格車輛，依噪音管制法累計開出7萬200元罰單，並要求限期改善直到複驗合格。

環保局指出，為強化稽查管制並兼顧車友合理合法改裝權益，取締重點是「抓吵不抓改」，車主使用的排氣管，若經環保局或環保署認證實驗室取得噪音檢測合格認證，都可合法安心行駛道路。

環保局表示，為遏止車輛刻意改裝造成噪音污染，除持續受理民眾檢舉，也會針對重點區域、路段持續鎖定高噪音車輛執行聯合攔檢；另外，教育方面也前進大專院校及高中職宣導防制車輛噪音，盼使學生建立正確觀念，不改裝不合格的排氣管。

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