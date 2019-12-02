蔡其昌被稱海線大禹 再爭取1億汰換大甲自來水管線

2019-12-02 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



台中市大甲市區自來水管線埋設在民國82至85年間，依當時用水情況，佈設管徑80-150mm塑膠管，已埋設20年以上，管線老舊且已逾使用年限，加上電力、電信及瓦斯等各項工程不斷挖修及各項及重車長期碾壓，致管線漏水嚴重，立法院副院長蔡其昌爭取一億元經費改善，他今天和相關單位了解汰換管線工程內容，蔡其昌累積為海線地區爭取超過10億元改善沒自來水窘境，因此市議員和地方里長稱他是「海線大禹」。

蔡其昌今天和台灣自來水公司第四區管理處處長蕭淑貞、台中市議員施志昌和大甲區多位里長和與大甲區公所等單位，在大甲信義路上召開「大甲區蔣公路、新政路等汰換管線說明會」，爭取自來水公司編列1.02億元經費，規畫該區管線汰換作業，預計明年（109年）12月底前完工，維護當地用戶用水無虞。

蔡其昌表示，上月29日在清水、梧棲會勘過爭取5千萬，今天更爭取到了一億元經費來全面汰換自來水老舊水管，因為以前裝設的都是小管徑塑膠管，他努力從中央爭取全面來汰換，這是他從政以來持續在推動，除了增加幹管，讓沒有自來水喝的民眾可以有自來水喝，也將老舊的管線加大換新，因為過去的小管徑塑膠管老舊，導致水壓常不足也容易漏水，更嚴重的甚至造成地層下陷、路面濕滑等問題，他會更努力的推動，讓自來水普及率持續提升，讓地方漏水率持續下降。