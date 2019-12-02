影／台中市豐南消防分隊新廳舍落成 育英立體停車場啟用

2019-12-02 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



台中市豐原區豐南消防分隊辦公廳落成暨育英立體停車場啟用今天同時舉行，台中市長盧秀燕說，豐原地區人口數17萬人，原縣區重中之重，消防分隊不夠，停車位不足，在前市長林佳龍規劃下，興建停車場並增加消防分隊，從林前市長到她就任努力，今年7月完工，9月發照，今天落成啟用。

這棟建物108年7月29日完工，9月23日取得使用執照，地上4層及地下1層多目標使用的立體停車場，其中地上第3、4層及地下1層做為停車場使用，地上1及2層做為消防隊辦公場所，其中停車場可提供164個汽車停車位、78個席機車位，交通局表示，停車場今天起啟用，暫不收費，將來採收費使用

今天的停車場啟用外，豐南消防分隊今落成典禮，再辦理各項機具、訓練器材等設備安裝，預計明年6月進駐29員消防人員及消防各式車輛8輛，負責區域為豐原三村里、田心里、豐田里、鐮村里、東陽里、社皮里、中興里、西勢里、西安里、民生里、東勢里、陽明里、豐圳里、豐西里、中陽里等共15 里之消防安全，可提升救災時效保障市民生命財產安全。