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中火「火力全開」？ 藍營中部3首長首合體齊嗆中火

2019-12-01 21:25聯合報 記者趙容萱／即時報導

中火大戰」戰火延燒！繼台中市府與中央、台電、環保署對嗆，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱中部三縣市藍營首長今晚為台中市第7選區同黨立委參選人莊子富站台時，首度「合體」嗆台中火力發電廠增煤10%、「火力全開」，還「只增不減」，新增2部燃氣機組，威脅中部民眾健康，三首長除了還計劃號召中部民眾一起捍衛健康。

台電回應，中火沒有增煤，法令規範和台中市政府核發給中火的許可證都有登載10％容許差值，在台電努力減煤下，預計全年用煤可降至1300萬噸以下，較去年大減300萬噸，遠低於中市府核可今年用煤量1600萬噸。中火新增2部燃氣機組，會把4部燃煤機組轉為「備用」，並非「只增不減」，未來在加入環保改善作為，中火汙染物排放將減少六至七成，減排成效顯著。

台電強調，中火是為民眾用電設立，很久沒有「火力全開」，更非空汙元凶，籲請地方政府改善空汙不能僅把矛頭指向火力電廠，忽略了空汙改善應全面治理的道理，也不希望選舉候選人拿來做為選舉操作議題。

台中市長盧秀燕說，台中空汙不夠嚴重嗎？環保署公文要增煤10%，空汙好不容易改善，但經濟部長找她商量說，蔡政府說台灣發電量夠，其實不夠，中火已有十部燃煤機組，卻又增加二部燃氣機組，被她當場拒絕，她要求拆除舊有燃煤機組才能新增燃氣機組，但中央環保署不顧地方民意，通過「只增不減」，大家同意嗎？向下支持者說「不同意！」

盧秀燕指出，地方認真整治空汙，中央將中火增煤10%、燃氣機組增加二部，如果沒有好的立委為民爭取、為地方發聲，就只會讓人為所欲為，如待宰羔羊。她請民眾支持會為民發聲的莊子富，選總統要票投對自己有益的韓國瑜。

南投縣長林明溱說，蔡英文總統說台灣不缺電，卻增加了中火的機組，又「火力全開」、威脅中部600萬人健康，衛生署調查發現，南投肺腺癌比率是全台第一，他和台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美研究發動抗爭，向中央爭取中部民眾的呼吸權。

王惠美指出，WHO公布亞洲國家肺癌罹患率台灣是第2名，中火燃煤對中部民眾健康造成威脅，彰化縣民肺癌、肺腺癌比例高，彰化和南投將全力配合台中市府，一起向中火發出怒吼。

台中市長盧秀燕（左二）、彰化縣長王惠美（左一）、南投縣長林明溱（右二）等中部三縣...
台中市長盧秀燕（左二）、彰化縣長王惠美（左一）、南投縣長林明溱（右二）等中部三縣市藍營首長今晚首度「合體」，站出來齊聲嗆聲中火。記者趙容萱／攝影
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台中市長盧秀燕（左二）、彰化縣長王惠美（左一）、南投縣長林明溱（右二）等中部三縣...
台中市長盧秀燕（左二）、彰化縣長王惠美（左一）、南投縣長林明溱（右二）等中部三縣市藍營首長今晚首度「合體」，站出來齊聲嗆聲中火。記者趙容萱／攝影
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台中市長盧秀燕（左二）、彰化縣長王惠美（左一）、南投縣長林明溱（右二）等中部三縣...
台中市長盧秀燕（左二）、彰化縣長王惠美（左一）、南投縣長林明溱（右二）等中部三縣市藍營首長今晚首度「合體」，站出來齊聲嗆聲中火。記者趙容萱／攝影
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中火台中市台電

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