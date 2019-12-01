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影／柯文哲逛草鞋墩夜市展現恐怖人氣 吃相嚇傻南投人

2019-12-01 20:53聯合報 記者賴香珊／即時報導

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今到中部輔選拉票，上午到台中為立委參選人謝文卿競選總部成立大會站台造勢，下午到彰化鹿港參拜，晚上最後一場公開行程，就是到南投縣知名夜市「草鞋墩人文觀光夜市」掃街，人氣和吃相都超驚人。

柯文哲今天晚上6時左右抵達「草鞋墩人文觀光夜市」，而因剛開市，人潮尚未聚集，因此甫進入夜市時暢行無阻，但經柯團隊頻頻廣播「阿伯來了」，過沒一下，民眾就開始聚集，沿途爭相握手拍照，還有人拿「阿伯」寫的書給他簽名。

柯在夜市管委會安排下在黑輪攤吃晚餐，大啖藥燉排骨、炒米粉、蚵仔煎、關東煮等小吃，而他一坐下抓起排骨就大口啃，而被幕僚提問「炒米粉與他地有何不同」時，柯直呼「卡大碗」，但用不到5分鐘就清空，吃相和速度嚇壞現場民眾。

而柯吃飽後隨即起身繼續逛夜市，沿途「台灣的選擇－柯文哲，政黨的選擇－民眾黨」等口號不斷，要求握手合影的人潮也不斷，攤商更是熱情邀柯品嘗自加美食或玩遊戲，他也在大眾面前射氣球、套圈圈、丟球九宮格等，展現童趣的一面。

柯文哲之後轉往廣場與排隊民眾合影，隊伍中除了「柯粉」死忠跟隨，還有不少民眾因捕獲野生柯P，又驚又喜的排隊等拍照，S型人龍綿延不斷，現場少說上百人，競選團隊也趁機向群眾拉票，呼籲明年大選政黨票一定要投台灣民眾黨。

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今到南投縣「草鞋墩人文觀光夜市」，還射氣球、套圈圈...
台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今到南投縣「草鞋墩人文觀光夜市」，還射氣球、套圈圈等展現童趣。記者賴香珊／攝影
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台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今晚到南投知名夜市「草鞋墩人文觀光夜市」掃街，人氣...
台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今晚到南投知名夜市「草鞋墩人文觀光夜市」掃街，人氣和吃相超驚人。記者賴香珊／攝影
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台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今晚到南投知名夜市「草鞋墩人文觀光夜市」掃街，人氣...
台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今晚到南投知名夜市「草鞋墩人文觀光夜市」掃街，人氣和吃相超驚人。記者賴香珊／攝影
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台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今到知名夜市「草鞋墩人文觀光夜市」，還射氣球、套圈...
台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今到知名夜市「草鞋墩人文觀光夜市」，還射氣球、套圈圈等展現童趣。記者賴香珊／攝影
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台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今晚到南投知名夜市「草鞋墩人文觀光夜市」掃街，人氣...
台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今晚到南投知名夜市「草鞋墩人文觀光夜市」掃街，人氣和吃相超驚人。記者賴香珊／攝影
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