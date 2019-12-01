扮被土石流沖刷的香蕉 張瀚天上脫口秀爭取年輕選票

2019-12-01 20:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／即時報導



彰化選情緊繃的第二選區國民黨立委參選人 張瀚天為了爭取年輕選票，參加脫口秀節目「博恩夜夜秀」，更很犧牲的穿起香蕉裝，扮起遭土石流沖刷的香蕉，畫面雖令人發噱，但最後他也感性的說「農民，是台灣心底最重要的一塊，沒有農民我們就沒有好吃的蔬果」。

主持人博恩在節目中為做效果戲謔惡搞張瀚天，張瀚天則一臉無辜的應對，先從網友經常在網路上爭執不休的「到底是北部粽好吃？還是南部粽好吃？」為開場，張瀚天脫口而出說「當然是南部粽啊！北部粽根本就是3D油飯。」也讓博恩忍不住翻白眼，反駁「北部粽不是3D油飯好嗎？」，張瀚天則在服務處示範南部粽的最對味吃法，打開粽葉，還要再淋上甜辣醬才好吃。

張瀚天也應博恩要求穿香蕉裝，還要表演受損香蕉痛苦表情，KUSO的很撤底，不過最後他也感性的說「台灣必須要團結，保護好我們的農地」「瀚天邀請大家守護家園、體恤農民、放寬認定、增加補助」，博恩也稱讚張瀚天竟配合拍了這樣的影片「這集沒黃標，我請大家吃香蕉」。