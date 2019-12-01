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陳菊下鄉南投輔選拚立委 大讚蔡培慧了解農民的苦

2019-12-01 17:49聯合報 記者賴香珊／即時報導

陳菊今天到南投縣輔選立法委員蔡培慧，上午參與「2019埔里花卉秋季展」，品嘗當地知名小吃「阿菊肉圓」，且去瀛海城隍廟參香祈福，下午則到拜訪陳綢阿嬤，所到之處都受到熱情歡迎，陳更大讚蔡是農家子弟，了解農民和基層的苦。

而「2019埔里花卉秋季展」是埔里「蚊子館」花卉物流中心活化後首場活動，陳菊今不僅進場參觀，還在戶外的小農文創市集消費，自掏腰包花了進2000元購買茶杯、茶具等商品，同時也幫在場攤商加油打氣，也與在地青農互動。

陳菊指出，蔡就像她和農委會主委陳吉仲都是農家子弟，所以更了解農民和基層的辛苦和需求，懂得照顧基層農民，她在鎮長廖志城上任後更合作力促農委會活化花卉物流中心，為埔里花卉產銷助力，不讓台中新社、雲林田尾花卉專美於前。

陳也大讚，蔡苦讀完成農業博士，對農村再造、教育等領域專業用心，積極爭取農村道路建設，還爭取了10多億元改善國中小設備，很不簡單；而她捨棄首任不分區立委能保障進入立法院的資格，因愛家鄉直接投入區域立委，更令人欽佩。

陳菊中午則品嘗在地知名小吃，且與她同名的「阿菊肉圓」，再到當地重要信仰中心「埔里瀛海城隍廟」參拜；午後稍做休息，之後轉往良顯堂社會福利基金會拜訪陳綢阿嬤，陳菊還也包了紅包給陳綢阿嬤，感謝她對兒少保護的努力付出。

總統府秘書長陳菊今到南投縣輔選立委蔡培慧，還品嘗當地知名小吃「阿菊肉圓」。記者賴...
總統府秘書長陳菊今到南投縣輔選立委蔡培慧，還品嘗當地知名小吃「阿菊肉圓」。記者賴香珊／攝影
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總統府秘書長陳菊今到南投縣輔選立委蔡培慧，還品嘗當地知名小吃「阿菊肉圓」。記者賴...
總統府秘書長陳菊今到南投縣輔選立委蔡培慧，還品嘗當地知名小吃「阿菊肉圓」。記者賴香珊／攝影
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總統府秘書長陳菊今到南投縣輔選立委蔡培慧，上午參與「2019埔里花卉秋季展」，大...
總統府秘書長陳菊今到南投縣輔選立委蔡培慧，上午參與「2019埔里花卉秋季展」，大讚蔡瞭解農民的苦。記者賴香珊／攝影
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總統府秘書長陳菊今到南投縣埔里鎮輔選立委蔡培慧，下午到良顯堂社會福利基金會拜訪陳...
總統府秘書長陳菊今到南投縣埔里鎮輔選立委蔡培慧，下午到良顯堂社會福利基金會拜訪陳綢阿嬤。記者賴香珊／攝影
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總統府秘書長陳菊今到南投縣輔選立委蔡培慧，上午參與「2019埔里花卉秋季展」，大...
總統府秘書長陳菊今到南投縣輔選立委蔡培慧，上午參與「2019埔里花卉秋季展」，大讚蔡瞭解農民的苦。記者賴香珊／攝影
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總統府秘書長陳菊今到南投縣輔選立委蔡培慧，上午參與「2019埔里花卉秋季展」，大...
總統府秘書長陳菊今到南投縣輔選立委蔡培慧，上午參與「2019埔里花卉秋季展」，大讚蔡瞭解農民的苦。記者賴香珊／攝影
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總統府秘書長陳菊今到南投縣埔里鎮輔選立委蔡培慧，還到當地重要信仰中心「瀛海城隍廟...
總統府秘書長陳菊今到南投縣埔里鎮輔選立委蔡培慧，還到當地重要信仰中心「瀛海城隍廟」參香祈福。記者賴香珊／攝影
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總統府秘書長陳菊今到南投縣埔里鎮輔選立委蔡培慧，下午到良顯堂社會福利基金會拜訪陳...
總統府秘書長陳菊今到南投縣埔里鎮輔選立委蔡培慧，下午到良顯堂社會福利基金會拜訪陳綢阿嬤。記者賴香珊／攝影
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總統府秘書長陳菊今到南投輔選立委蔡培慧，也到良顯堂社會福利基金會拜訪陳綢阿嬤，還...
總統府秘書長陳菊今到南投輔選立委蔡培慧，也到良顯堂社會福利基金會拜訪陳綢阿嬤，還包紅包給阿嬤。記者賴香珊／攝影
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總統府秘書長陳菊今到南投縣輔選立委蔡培慧，上午參與「2019埔里花卉秋季展」，大...
總統府秘書長陳菊今到南投縣輔選立委蔡培慧，上午參與「2019埔里花卉秋季展」，大讚蔡瞭解農民的苦。記者賴香珊／攝影
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陳菊2020選舉南投縣立委蔡培慧2020選舉

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