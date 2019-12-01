彰化青農談甘苦 技術人力資金都是問題

2019-12-01 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／即時報導



彰化縣二林社區大學今天舉辦第五屆農業論壇，主題鎖定返鄉青年農民的甘苦，大多數青農起初都有家人提供資金或土地協助，卻面臨技術問題，許多「初農」收入雖不穩定，但仍看好農業前景，希望透過技術提升，兼顧生活品質與收入。

二林社區大學開辦有機蔬果班18年來，從1班擴展到4班，參加人數約有百人，向來踴躍，今天舉辦農特產品公益特賣展售會，班員帶來自種的農產品，體驗自產自銷。

台中區農業改良場副場長退休的高德錚長期在二林社大開課協助農民解決問題，他說，大環境景氣不佳，返鄉務農增加，碰到最大問題是技術，當已有純熟技術，要擴大面積可能就有人力、資金還有銷售的困難，農業學習不是學一次就好，而是要隨時精進，好的概念能讓農民懂得計畫性種植，讓從農這條路更可行。

31歲紀平安是隔代從農，他原本想自行創業，父母支持下將爺爺奶奶留下的釀酒葡萄園改種甜豌豆、苦瓜，在沒有農業知識基礎下，起初損失慘重，但家人仍支持他朝無毒種植，他跟著產銷班做產銷履歷，在社大指導下，今年開園產量比去年好，讓他信心大增。

27歲吳文君大學畢業後先到農業生技公司上班，他說，當時看到農民種紅龍果價格好，也選擇回家從農，從前份工作中學到以澆灌液肥、葉面施肥、穴施等工作模式，卻遭老農冷嘲熱諷，加上收入不比以前上班，遇過大雨收走5分地作物，相當辛苦，但他透過成本控管、技術提升加上以前得通路人脈等，仍對未來收益有信心。