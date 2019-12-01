輔選黃秀芳打政績牌 陳其邁轟：不要黑金國會

2019-12-01 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／即時報導



彰化縣第二選區立委黃秀芳今天舉行彰化市南區聯合後援會成立大會，行政院副院長陳其邁、經濟部部長沈榮津等人都來站台輔選，沈榮津說，蔡政府照顧民生、穩定物價，電不會漲價，就連發展離岸風電的購電價格也從過去5元多進價到目前只有2.6元，能源轉型也很「舒適」。

沈榮津說，今年台商回流台灣投資已達7033億，也帶動就業機會，最近大家有感受到工業區有在找人，就是台商回流了。而政府正在推動的離岸風電，開發商現在一年也回饋一億元，等到2025年彰化外海風機設立後，一年將會有3億回饋，也會創造大量的就業機會。

陳其邁說，彰化學校的營養午餐也都是黃秀芳等人爭取來，也是因產業轉型，而中小企業信用保證基金也在前幾天也決定將從200億增加到一千億，幫助中小企業，再如彰化大埔排水堤岸道路等工程26億，黃秀芳一句話，行政院就全力支持。