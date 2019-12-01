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輔選黃秀芳打政績牌 陳其邁轟：不要黑金國會

2019-12-01 16:31聯合報 記者林宛諭／即時報導

彰化縣第二選區立委黃秀芳今天舉行彰化市南區聯合後援會成立大會，行政院副院長陳其邁、經濟部部長沈榮津等人都來站台輔選，沈榮津說，蔡政府照顧民生、穩定物價，電不會漲價，就連發展離岸風電的購電價格也從過去5元多進價到目前只有2.6元，能源轉型也很「舒適」。

沈榮津說，今年台商回流台灣投資已達7033億，也帶動就業機會，最近大家有感受到工業區有在找人，就是台商回流了。而政府正在推動的離岸風電，開發商現在一年也回饋一億元，等到2025年彰化外海風機設立後，一年將會有3億回饋，也會創造大量的就業機會。

陳其邁說，彰化學校的營養午餐也都是黃秀芳等人爭取來，也是因產業轉型，而中小企業信用保證基金也在前幾天也決定將從200億增加到一千億，幫助中小企業，再如彰化大埔排水堤岸道路等工程26億，黃秀芳一句話，行政院就全力支持。

陳其邁更說，香港包括反送中事件，讓大家知道要用選票才能決定自己的未來，才能捍衛自己的民主自由，而什麼「浪子回頭金不喚」那是隨便說說的，以前立法院是由國民黨提名的黑道家族把持，一直到國會全面改選才有了改變，但這次若再讓黑道的、販毒的到立法院，若再加上不分區的吳斯懷，將會再走回頭路，要選認真、顧主權的總統和立委，不能讓國會再向下沈淪變黑金國會。

彰化縣第二選區立委黃秀芳今天舉行彰化市南區聯合後援會成立大會，經濟部部長沈榮津也...
彰化縣第二選區立委黃秀芳今天舉行彰化市南區聯合後援會成立大會，經濟部部長沈榮津也站台輔選。 記者林宛諭／攝影
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彰化縣第二選區立委黃秀芳（右一)今天舉行彰化市南區聯合後援會成立大會，行政院副院...
彰化縣第二選區立委黃秀芳（右一)今天舉行彰化市南區聯合後援會成立大會，行政院副院長陳其邁（左二)站台輔選，要大家選認真、顧主權的總統和立委。記者林宛諭／攝影
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彰化縣第二選區立委黃秀芳今天舉行彰化市南區聯合後援會成立大會，民進黨彰化縣黨部主...
彰化縣第二選區立委黃秀芳今天舉行彰化市南區聯合後援會成立大會，民進黨彰化縣黨部主委邱建富與輔選團隊展現輔選氣勢。 記者林宛諭／攝影
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陳其邁行政院立法院2020選舉彰化縣立委2020選舉

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