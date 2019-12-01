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中彰投台74線國一連兩年沒預算？ 市議員：中央動土騙票

2019-12-01 16:04聯合報 記者陳秋雲／即時報導

中彰投台74線接國道一號昨由行政院長蘇貞昌主持開工動土，這是中台灣交通大事。國民黨市議員黃健豪表示，開工是好事，但中央「連續連兩年沒編預算」且一條路要分好幾段做，伴隨好幾次的開工動土「對我來說就是一個浪費錢、又騙人的事。」所以他不想、也未出席動土典禮。

這項工程不論是周邊的所有民意代表都關切過進度，會勘也好、質詢也好，不分藍綠，所有人都希望快速道路能直接銜接國道，避免尖峰時段上上下下，導致市區幹道大塞車。

市議員黃健豪在臉書貼文說，這個工程的目的，是要讓台74線快速道路順利接上國道一號「最重要的前提是取得土地。」但昨天開工，交通部完全沒有取得土地，第一工區只是高速公路那側的部分，即使完成， 也無法銜接74號。

黃健豪在臉書貼文指出，這一條高速公路的交流道，早在民國92年(2003年)，胡志強當市長時就開始規劃，2010年做可行性評估及初步規劃，一直到2016年馬英九政府下台之前，當時的行政院長張善政，確認核給台中市38億（目前也追加到46 億）的工程經費。他質疑，前總統馬英九在林佳龍還在當市長的時候就撥款，但拖到蔡英文總統最後幾個月，盧秀燕已經當市長的時候，卻還要分兩階段動工。

今(2019)年年初，民進黨中央執政邁入第4年，林佳龍台中執政落選後的幾個月，蘇貞昌與林佳龍率大隊人馬跑來台中視察，再度宣示年底前動工，黃健豪說，他當然樂觀其成，但其實這種事情哪需要行政院長蘇貞昌講，錢已經核了快3年，趕快動工就對了。

黃健豪說，公共工程要動工之前，不管是協議價購也好，市價徵收也罷， 絕對要先處理好私有土地的問題。但為了開工，中央就把工程分段，看地圖，昨動土的第一階段工區小小的一塊，還沒處理好又複雜的第二階段工區，想必只能拖到選舉後再看著辦了。

更荒謬的是，翻開「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程建設計畫核定本」明明2016年就已經核定的預算，但是去年跟前年，「連續兩年，這條路的執行預算是零元！！！零元！！！零元阿各位鄉親！！！」黃健豪批嘴巴說全力爭取的執政黨立委，連續兩年預算編列零元，是爭取了什麼東西？

黃說，就像當年雪山隧道可以動工7次一樣「熟悉的味道又來了。」小小的一段路，簡單的先辦動工典禮，後面要提出路段規劃、要協調私有地地主、要編預算徵收的部分，真正重要的那段工程，就以後再說吧！很明顯「就是一場花著人民納稅錢的政治動土典禮。」動工很好，但須要為工期延宕負責的人，還拿出來騙票「真的很噁心。」

行政院長蘇貞昌甫上任時，到台中聽取相關部門針對台74線接國一工程的簡報，現場合照...
行政院長蘇貞昌甫上任時，到台中聽取相關部門針對台74線接國一工程的簡報，現場合照。圖／取自黃健豪臉書
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黃健豪指出，昨行政院動土的第一階段工區僅小小一塊，第二階段工區複雜，想必只能拖到...
黃健豪指出，昨行政院動土的第一階段工區僅小小一塊，第二階段工區複雜，想必只能拖到選舉後再看著辦了。圖／取自黃健豪臉書
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國道行政院林佳龍

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