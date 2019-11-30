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花有芥末、牡蠣味？芳苑溫室種出獨特食用花餐廳通路夯

2019-11-30 16:53聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

芳苑農民洪新䒴投入水耕蔬菜種植多年，近年種出多種食用花，除了色彩鮮豔，獨特味道讓料理別有風味，開拓出新市場，他還進一步復育台灣野菜，與業界合作一起培養生態廚師，到校園裡推動「島嶼幸福食堂」，透過飲食體驗台灣海岸大地的富饒。

洪新䒴原本從事營造業，時常在外奔波，因育有6名子女，決定穩定投入農業，並陸續在芳苑、北斗、南投山上投資溫室設施約4公頃，為讓種植項目能少量多樣，創造市場獨特性，也嘗試水耕種植蔬菜。

他觀察發現，水耕栽培雖減少人力成本，但實際上用電量增加，植物在溫室內免於風吹日曬，但農場靠海，設施繡蝕、塑膠布遇颱風被吹壞等的修復成本也很高，氣候異常同樣會影響水耕植物生長，溫度太高就得出動冰水機。

洪新䒴多年下來利用水耕可小面積種植的特性，引進國外品種，種出色彩繽紛的食用花，他說，「萬壽菊」除了聞起來有汽水香氣，吃起來還有百香果味道，開花時藍色帶白的「琉璃苣」則有生蠔味，而「金蓮花」有芥末味，這些食用花常用在法式、日式料理中，餐廳通路穩定。

洪新䒴每年仍會研發試種1、2種新品種，他說，有時成效不如預期，但長時間累積的口碑，業界如有特殊品種需求就會來找他，他也復育野菜，將過去常見的天然野菜量化種植，在他的園裡可見濱海植物「鹽定」、「海馬齒莧」等，也配合業界廚師一起到西南角學校推廣生態保育，讓學生品嘗在地食材。

洪新䒴以少量多樣嘗試新品種，多元開發市場。記者林敬家／攝影
洪新䒴以少量多樣嘗試新品種，多元開發市場。記者林敬家／攝影
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番挖水耕農場以溫室種植水耕、土耕蔬菜。記者林敬家／攝影
番挖水耕農場以溫室種植水耕、土耕蔬菜。記者林敬家／攝影
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洪新䒴復育「海馬齒莧」。記者林敬家／攝影
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食用花顏色繽紛，也有獨特味道，開發出新市場。記者林敬家／攝影
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修復農民生態保育

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