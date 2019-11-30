花有芥末、牡蠣味？芳苑溫室種出獨特食用花餐廳通路夯

2019-11-30 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／彰化即時報導



芳苑農民洪新䒴投入水耕蔬菜種植多年，近年種出多種食用花，除了色彩鮮豔，獨特味道讓料理別有風味，開拓出新市場，他還進一步復育台灣野菜，與業界合作一起培養生態廚師，到校園裡推動「島嶼幸福食堂」，透過飲食體驗台灣海岸大地的富饒。

洪新䒴原本從事營造業，時常在外奔波，因育有6名子女，決定穩定投入農業，並陸續在芳苑、北斗、南投山上投資溫室設施約4公頃，為讓種植項目能少量多樣，創造市場獨特性，也嘗試水耕種植蔬菜。

他觀察發現，水耕栽培雖減少人力成本，但實際上用電量增加，植物在溫室內免於風吹日曬，但農場靠海，設施繡蝕、塑膠布遇颱風被吹壞等的修復成本也很高，氣候異常同樣會影響水耕植物生長，溫度太高就得出動冰水機。

洪新䒴多年下來利用水耕可小面積種植的特性，引進國外品種，種出色彩繽紛的食用花，他說，「萬壽菊」除了聞起來有汽水香氣，吃起來還有百香果味道，開花時藍色帶白的「琉璃苣」則有生蠔味，而「金蓮花」有芥末味，這些食用花常用在法式、日式料理中，餐廳通路穩定。