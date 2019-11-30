接韓國瑜彰化競總主委？王惠美：時間到了就會宣布

2019-11-30 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



彰化縣長王惠美遲遲未接國民黨總統參人韓國瑜彰化競選總部主委，一直引起藍營焦慮與政壇臆測，在拒投票約40天，國民黨彰化縣黨部主委張曼莉今天說，王惠美在昨天的輔選會報中，已點頭同意。不過，王惠美今天回應說，會在國民黨支持者的期待，以及大環境、黨的機制，還有黨內倫理做綜合考量，對主委的說法予以尊重，等時間到了就會正式宣布。

政壇人士認為，王惠美所謂的「等時間到了就會正式宣布」的時機，應是縣議會定期大會結束後宣布。

韓國瑜彰化競選總部主委人選，國民黨彰化縣黨部及藍營一直認為執政的王惠美是不二人選，但王卻遲遲不願點頭，甚至傾向不接，強調因縣政繁忙，如果縣內有人願意接任最好，她會配合黨中央輔選。雖然韓國瑜來彰化拜票，王惠美幾乎都會陪同，但她的遲不表態，讓外界懷疑是對韓的選情沒信心，讓部分藍營人士感到焦慮，甚至頗有怨言。

直到王惠美上月16日陪同總統蔡英文到埔鹽順澤宮及社頭天門宮參拜，被媒體及網路見縫插針，指王惠美看衰韓國瑜有意跳船，讓王惠美「撥袜離」，但如此氛圍下，地方政壇認為，這無異逼王「鴨子上架」，接任競選主委的可能性攀高。

情勢比人強，王惠美一再推拖後，仍然難抵藍營團結的氛圍，以及支持者的聲聲呼喚，再也沒有不接的理由。張曼莉說，在昨天輔選會報中，與會人士一致敦請王惠美接任彰化競總主委，王惠美原本希望有更適合人選，但大家說：「就妳啦」，王惠美終於鬆口，表示願意承擔。