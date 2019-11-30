「看見家鄉」計畫 49名小小空拍手透過紀錄片詮釋偏鄉

2019-11-30 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ／台南即時報導



由中華民國愛自造者學習協會發起的「看見家鄉」計畫，至今推行3年，今年以「探索」為主題，由來自全台8所偏鄉國中小共49名小朋友空拍家鄉的紀錄短片，參與的孩子很開心地說「超有成就感！」

參與學員從自己家鄉的社區、環境、歷史、產業等層面出發，要設法挖掘家鄉的故事，台中溪尾國小揭開過去溪尾的神秘面紗，拍攝成「溪尾的奇幻旅程」。南投竹山的延和國中則以「回家吧」為主題，訴說百年打鐵鋪「來發鐵店」、在地古早味「啟明米麩店」老闆的人生故事，以及傳統產業更迭。

南投鯉魚國小則是鎖定竹山竹產業，以「竹的可能」為題，訪問「元泰竹藝社」，了解如何從竹走出新意。花蓮的西林國小則透過「我們眼中的支亞干」紀錄片，帶大家走進太魯閣族的部落生活。

台南七股樹林國小以「鶴，家之旅」介紹在地信仰白鶴陣的由來。屏東小琉球的白沙國小以「琉球環境保衛戰」強調環保意識，介紹極具特色的「海灘貨幣」。

澎湖嵵裡國小帶大家走訪嵵裡美景以及傳統曬魚產業，拍成「四破與臭肉的旅行」。南投僑光國小以「我家住在牛屎崎」介紹地名的由來及歷史。