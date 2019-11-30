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洋蔥、咖啡、地瓜超值農場體驗 彰化假日農夫團夯

2019-11-30 14:32聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

農業缺工，彰化縣農會在年底開了5團假日農夫體驗團，希望有興趣的民眾能加入農事，補充季節性缺工的人力，50多名來自各縣市民眾今天到埔鹽鄉「理事長農場」採小番茄，園主施瑜銘就是退休後投入農業的假日農夫，將原本稻田改種小番茄，收益翻倍。

今天來體驗採果的民眾來自澎湖，每個人提了摘採下來的滿滿小番茄準備帶回家，還配合社區活動做粿、吃「割稻飯」，一整天的活動豐富。

彰化縣農會推廣部主任楊宏文說，農夫體驗團帶民眾了解各鄉鎮農產特色，除了埔鹽的小番茄，還有芬園咖啡、花壇茉莉花、伸港洋蔥以及大城的地瓜等，因報名費便宜，民眾還能帶著物超所值的農產品回去，5梯次3天就爆滿。

施瑜銘過去經營塑膠加工廠也是廍子社區理事長，因此將果園取名為「理事長農場」，他60歲退休後將自家稻田改種小番茄，原本種植常見的「春哥」品種，今年邁入第4年，改種耐熱的「愛女」品種。

他說，每年從7、8月開始種，大約隔年元旦開放民眾自行來採果，一路可採到3月左右，今年因天候好提前採收，稻作1分地1期淨賺約6千到8千不等，改種小番茄又有好的推廣方式，半年能有6萬到10萬元收入，不無小補。

施瑜銘說，他以安全用藥種植，才敢開放採果，以往大家口而相傳，進入產季的就有各地散客來採果，這次配合縣農會的團體活動，協助連結在地資源，讓農事體驗更豐富。

埔鹽鄉民施瑜銘做假日農夫邁入第4年，也開放假日採果。記者林敬家／攝影
埔鹽鄉民施瑜銘做假日農夫邁入第4年，也開放假日採果。記者林敬家／攝影
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彰化縣農會舉辦「假日農夫團」，民眾體驗採小蕃茄。記者林敬家／攝影
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彰化縣農會舉辦「假日農夫團」，民眾採小蕃茄滿載而歸。記者林敬家／攝影
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彰化縣農會舉辦「假日農夫團」，民眾體驗採小蕃茄。記者林敬家／攝影
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