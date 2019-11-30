告別中清路塞車！國道大雅系統交流道開工 112年底完工

2019-11-30 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



國道一號大雅系統交流道今天上午開工動土，行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍與藍綠立委都到場。這項重大交通建設推動10年，預計112年底完工，可紓解台中市中清路、環中路塞車瓶頸。

大雅系統交流道可銜接國道一號與台74線，台中市政府98年起開始推動，但直到105年當時的行政院長張善政總辭前，可行性報告才核定，去年11月環評通過，今年3月行政院正式核定，總金額46.09億元。

這項工程推動長達10年，藍綠頻頻過招。行政院長蘇貞昌今年2月曾到台中考察，3月就核定這項計畫，台中市長盧秀燕6月開行政院會時，刻意提著水果籃去拜訪蘇貞昌，希望補助能到位，趕在今年底動工。

盧秀燕上周為國民黨立委參選人黃馨慧助選時，更點名民進黨立委張廖萬堅。盧秀燕說，張善政在總辭前同意這項工程，錢都撥下去了，結果朱立倫沒當選，蔡英文總統一屆快當完了，這項工程都還沒動工。

今天上午動土典禮時，立委張廖萬堅、黃國書、沈智慧、江啟臣與洪慈庸都到場；台中市長盧秀燕未出席，由交通局長葉昭甫代表。場外有反對徵收的民眾抗議，高喊「林佳龍下台」、「蘇貞昌下台」。

陳其邁致詞說，解決交通問題不分藍綠或黨派，中央、地方會通力合作；蘇貞昌院長今年2月來視察，回行政院9天就批示公文核定，由中央全額出資46.09億元興建。

林佳龍說，大雅系統交流道推動10年，中央、地方都經過政黨輪替，前市長胡志強時推動，但直到105年5月政黨輪替前才通過可行性研究，蔡英文總統就任後啟動環評，行政院長蘇貞昌今年核定，這項建設有賴接力推動，大家都有功勞，不分大小前後。

交通部高公局表示，大雅系統交流道位於大雅交流道北側，增設南北2匝道，並在台74線增設東西向4支匝道，未來完工後，國道或台74線的車輛不必下到平面道路，就可以透過系統交流道切換，可大幅改善平面塞車問題。