親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

玉山靜山解禁 雪季攀登玉山要注意濕滑墜崖風險

2019-11-30 12:30聯合報 記者江良誠／南投即時報導

台灣山林解禁，玉山國家公園從94年起實施的主群峰線冬季「靜山」措施，明年2月將不再實施，將可在雪季攀登玉山欣賞雪景。但玉管處表示，因為雪季步道結冰濕滑，導致滑落墜崖意外，雪季期間不開放單日往返。

知名登山客「雪羊」也對玉管處的作法表達肯定，因為熱門登山路線開通後，留在步道附近生活的動物，多屬耐受度高、有沒有人類活動都沒差的野生動物。何來靜山休養之理由？「這樣的假觀念終於正式走入歷史了，感謝玉管處願意往前邁進一大步。」

玉管處提醒，2月靜山已取消，在兼顧登山安全與生態保護的立場上，也會以山林開放的態度與服務，在雪季服務期間，會隨時將最新步道、氣候、雪況等資訊更新公告。除了不受理單日往返之申請，排雲山莊積雪達5公分以上或是雪線降至白木林時，都將實施雪季安全加強措施。

加強措施包含：所有路線開放申請，民眾須上傳「雪攀裝備、體能狀況及技術自我檢查表(含聲明書)」備查，降雪時攀登難度及風險將大幅提升，如有經驗及裝備不足情形，建議避免於雪季期間攀登；(二)雪攀案隊伍人數降為1至6人(含領隊)，然由於雪季登山難度提升，建議結伴同行，互相照應；(三)隊伍請隨時留意山區現況訊息及配合玉管處人員必要指導外，也應自主審視雪攀裝備之正確使用方式，並注意山區積雪結冰路段與困難地形。

非雪季期間，在山區之陡坡、裸岩、崩塌地或斷崖等地形活動，本就有意外風險。冬季時步道上有崎嶇岩石等惡劣地形在其結冰或覆蓋冰雪時，令人聞之喪膽的冰雪岩混合地形，會導致滑落墜崖等意外風險大幅提升。除了克服腳下的困難外，還要面對惡劣的氣候如低溫、強風、濃霧甚至暴雪等，若無經驗者，遭遇天氣突然的變化時，可能會因應變不及而導致無法挽回的意外發生。

玉管處指出，雪季期間從事登山活動，須克服極低氣溫的嚴酷氣候，除了留意身體狀況及做好保暖措施，充分的登山裝備與雪地經驗以及行前應有的雪地訓練更是重要。雪季攀登的隊伍，應選擇雪地登山經驗豐富的領隊，隊員最好具備實地雪地登山經驗或曾參加過雪地登山技術，並攜帶足夠之雪地裝備。若發現身體不適或能力不足時，應立即應變處置，以全隊平安下山返家為最主要目標，期望大家都能快樂安全地欣賞高山雪季美景。

玉山靜山解禁，遊客也可在雪季攀登主蜂群線，但要注意雪地裝備和安全。圖／玉管處提供
玉山靜山解禁，遊客也可在雪季攀登主蜂群線，但要注意雪地裝備和安全。圖／玉管處提供
分享
玉山雪季期間冰雪岩混合地形相當危險，雪地攀登更要注意安全。圖／玉管處提供
玉山雪季期間冰雪岩混合地形相當危險，雪地攀登更要注意安全。圖／玉管處提供
分享
玉山靜山解禁，遊客也可在雪季攀登主蜂群線，但要注意雪地裝備和安全。圖／玉管處提供
玉山靜山解禁，遊客也可在雪季攀登主蜂群線，但要注意雪地裝備和安全。圖／玉管處提供
分享

玉山國家公園保暖低溫

相關新聞

12條公車路線 今天起進駐台中轉運中心乘車

2019-11-30 11:34

商業區建停車場太可惜？彰化市公所第一停車塔案夭折

2019-11-29 21:25

告別中清路塞車！國道大雅系統交流道開工 112年底完工

2019-11-30 13:08

500隻Q版紙雕石虎快閃 集集火車站前嗨翻遊客

2019-11-30 07:22

台中民宿業推彩虹山手線 7路線入住免費帶你玩私房景點

2019-11-30 07:21

人才斷層 古蹟修復難找人

2019-11-29 23:54

台中消防月曆 男的帥女的美 超夯

2019-11-29 23:47

古蹟修復流標連連...修復團隊壓力大 人才也斷層

2019-11-29 23:46

新聞分析／山林解禁 別只讓基層消防扛重擔

2019-11-29 23:37

山林開放 投縣議員促畫分搜救權責

2019-11-29 23:34

台中路口 試辦紅外線感應來車

2019-11-29 23:33

鹿港龍山寺山門髹漆 明年4月完工

2019-11-29 23:15

台中彩虹山手線 住民宿玩私房景點

2019-11-29 23:12

台中市議會挑燈夜戰 文化局預算挨刀刪883萬

2019-11-29 23:01

鹿港欲設打鐵厝產業園區 富麗大鎮居民怒吼撤案

2019-11-29 20:52

台中美樂地添1新公園 盧秀燕：建設大里編列逾10億預算

2019-11-29 18:04

台中彩虹山手線 好玩好住又好食

2019-11-29 17:38

鹿港打鐵厝產業園區 居民求撤案抗議漠視民意

2019-11-29 16:56

影／鹿港天后宮 50萬斗首、 8800財運亨通斗通通搶完了

2019-11-29 16:39

暖男陳其邁來相挺 黃秀芳周日成立彰化南區後援會

2019-11-29 15:54

最美鹿港龍山寺山門上漆修復 王惠美：要原汁原味

2019-11-29 14:08

南投手工製茶列文資 2保存者30日獲授證

2019-11-29 13:44

歷經921地震重創資料佚失 南投縣誌續修完成

2019-11-29 12:25

影／男的帥、女的美！台中市消防局月曆出爐 只有200份

2019-11-29 11:21

南投竹山率先智慧停車 啟用地磁感應上路

2019-11-29 10:34

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

臺中市潭子聚興產業園區動土輔導未登記工廠進駐

2019-11-25 18:00
看更多

熱門文章

台東女立委搭火車讓位給孕婦 網友讚：人美心美！

2019-11-29 14:44

影／曾只剩7塊錢帶幼子寒夜借光夜讀 愛心今狂湧地瓜媽

2019-11-29 17:34

商業區建停車場太可惜？彰化市公所第一停車塔案夭折

2019-11-29 21:25

台南玉井山區車禍這原因第一 將加強機動測速照相取締

2019-11-29 15:49

南迴公路馬拉松賽12月1日登場 交通管制措施看這裡

2019-11-29 14:06

基隆首件都更拉皮永隆大樓動工 林右昌：走9年真的太久

2019-11-29 14:01

高市警發挺韓活動文 警：一時不察

2019-11-29 14:46

注意！北市中山區明交管 駕駛改道行駛

2019-11-30 07:26

傳指派羅吉祥妻是為還輔選人情 楊文科：不實指控！

2019-11-29 17:14

基隆客運R82虧損縮減路線恐衝擊 平日增26班一解就醫需求

2019-11-30 09:35

90歲九宮部隊老兵來報到 金門老兵召集令31部隊全到齊

2019-11-29 21:15

日本風車拉麵今夜基隆開賣100碗 童子瑋：那塊肉是極品

2019-11-29 15:57

金門智慧停車場正式啟用 楊鎮浯：各停車場全面收費

2019-11-29 18:19

「館長」要來基隆開館？ 一張照片網友快爆動了

2019-11-29 20:34

公投被沒收 賴士葆、羅智強租公車廣告嗆蔡英文

2019-11-29 22:48

陳明文中埔鄉後援會成立 管碧玲助講、詹雅雯獻唱

2019-11-29 21:36

鹿港欲設打鐵厝產業園區 富麗大鎮居民怒吼撤案

2019-11-29 20:52

遭諷苗栗國 議員要縣長簽不刪預算就獨立連署 縣長拒簽

2019-11-29 20:39

2020年飯店大戰打到中正區 老字號星級飯店準備迎戰

2019-11-29 17:50

通知單地址有誤 藍花蓮黨部暫緩懲處徐榛蔚等3人

2019-11-29 17:22

屏東縣第2選區立委激戰 周整合成功、蘇提告反擊

2019-11-29 16:26

最美鹿港龍山寺山門上漆修復 王惠美：要原汁原味

2019-11-29 14:08

影／87歲日本阿嬤隻身來台尋友 感謝黃敏惠圓夢沒有遺憾

2019-11-29 17:43

廢棄車亂停、占停車位小心 基隆將開罰還以廢棄物清除

2019-11-29 21:16

北市列管49海砂屋 北投1案有公安疑慮將強拆

2019-11-29 17:12

台東火車站商店街低估租金？台鐵說：評審標一切透明

2019-11-30 11:41

懷念九份老街木屐聲 重現老戲院看戲時光陳亞蘭打頭陣

2019-11-30 07:57

全國商業類技藝競賽12月3日 桃園中壢高商登場

2019-11-29 17:49

不廢搖滾演出名單惹議 高市觀光局：不意外、會如期舉行

2019-11-29 21:51

竹東鎮長賄選停職妻代理 民進黨批「吃相難看」

2019-11-29 15:02

選前超級周末 藍綠超級大咖紛到屏東搶票

2019-11-29 16:44

桃市本屆議會首例 山地原民議員陳榮基涉賄辭職

2019-11-29 16:03

選立委謠傳有「前金後謝」提告不起訴 他：不能接受

2019-11-29 22:12

爭取新市政大樓千萬規畫費過關 林右昌：拚任內動工

2019-11-29 14:59

冬季限定美景 台灣最大高山湖泊翠峰湖滿水了

2019-11-30 09:56

古蹟修復流標連連...修復團隊壓力大 人才也斷層

2019-11-29 23:46

屏東巧克力屢拿金牌卻遭仿冒 縣長帶頭展成果防詐騙

2019-11-29 15:53

頭城鎮長曹乾舜遭押 鎮公所驚：鎮長請假但不知何事

2019-11-29 16:25

新店銀河瀑布仙氣繚繞 尋訪「水簾洞」

2019-11-30 00:33

高雄不廢搖滾遭抨 阿福：要給民眾DoReMi、沒有白藍綠

2019-11-29 21:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top