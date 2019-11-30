玉山靜山解禁 雪季攀登玉山要注意濕滑墜崖風險

2019-11-30 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



台灣山林解禁，玉山國家公園從94年起實施的主群峰線冬季「靜山」措施，明年2月將不再實施，將可在雪季攀登玉山欣賞雪景。但玉管處表示，因為雪季步道結冰濕滑，導致滑落墜崖意外，雪季期間不開放單日往返。

知名登山客「雪羊」也對玉管處的作法表達肯定，因為熱門登山路線開通後，留在步道附近生活的動物，多屬耐受度高、有沒有人類活動都沒差的野生動物。何來靜山休養之理由？「這樣的假觀念終於正式走入歷史了，感謝玉管處願意往前邁進一大步。」

玉管處提醒，2月靜山已取消，在兼顧登山安全與生態保護的立場上，也會以山林開放的態度與服務，在雪季服務期間，會隨時將最新步道、氣候、雪況等資訊更新公告。除了不受理單日往返之申請，排雲山莊積雪達5公分以上或是雪線降至白木林時，都將實施雪季安全加強措施。

加強措施包含：所有路線開放申請，民眾須上傳「雪攀裝備、體能狀況及技術自我檢查表(含聲明書)」備查，降雪時攀登難度及風險將大幅提升，如有經驗及裝備不足情形，建議避免於雪季期間攀登；(二)雪攀案隊伍人數降為1至6人(含領隊)，然由於雪季登山難度提升，建議結伴同行，互相照應；(三)隊伍請隨時留意山區現況訊息及配合玉管處人員必要指導外，也應自主審視雪攀裝備之正確使用方式，並注意山區積雪結冰路段與困難地形。

非雪季期間，在山區之陡坡、裸岩、崩塌地或斷崖等地形活動，本就有意外風險。冬季時步道上有崎嶇岩石等惡劣地形在其結冰或覆蓋冰雪時，令人聞之喪膽的冰雪岩混合地形，會導致滑落墜崖等意外風險大幅提升。除了克服腳下的困難外，還要面對惡劣的氣候如低溫、強風、濃霧甚至暴雪等，若無經驗者，遭遇天氣突然的變化時，可能會因應變不及而導致無法挽回的意外發生。