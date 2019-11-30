12條公車路線 今天起進駐台中轉運中心乘車

2019-11-30 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中即時報導



原先停靠C月台的計程車排班區恢復在新民街側，D月台的汽機車臨停接送區調整至台中車站地下停車場3A入口處，新民街側的臨停接送區則調整為臨停下客區，民眾可多利用地下停車。圖／台中市交通局提供 分享 facebook

台中市政府交通局規劃12條熱門公車路線進駐台中轉運中心，今天起Ａ月台有往台灣大道的300、309、310路公車路線停靠、Ｂ月台停靠5條往崇德路的公車路線、Ｃ月台停靠4條往北屯路的公車路線、D月台是往一中商圈、逢甲商圈的3條公車路線停靠，讓民眾轉乘台鐵與公車更便利。

交通局表示，原先停靠Ｃ月台的計程車排班區「恢復」在新民街側，Ｄ月台的汽、機車臨停接送區調整至台中車站地下停車場3A入口處，新民街側的臨停接送區則調整為臨停下客區，請民眾多利用地下停車場轉乘接送。

交通局長葉昭甫指出，台中轉運中心緊鄰台鐵台中車站及國光客運台中轉運站，周邊有近百條公車及公路客運路線行經，位居台中市交通樞紐，但目前僅有300、309、310路等3條公車路線停靠於台中轉運中心內，民眾在公車與火車間轉乘，仍需步行前往分散在民族路口、成功路口及台灣大道等台中車站周邊公車站位候車。

葉昭甫說，要發揮台中轉運中心轉運功能，今天起增加12條公車路線進入台中轉運中心，再加上原有3條雙節公車路線，將有15條公車路線停靠轉運中心各月台，目前規畫將300、309及310路雙節公車整合停靠A月台，可便利前往台灣大道的民眾候車。

經崇德路往潭子、豐原、一中商圈的12、58、65、71、131路公車停靠月台；經北屯路往潭子、豐原，以及往東區、太平的50、55、73及75路公車停靠在Ｃ月台；往一中商圈、逢甲商圈的5、25及35路在Ｄ月台乘車，各路線停靠不同月台，是依據不同行車方向分流在不同月台搭乘，有助民眾搭乘時識別，同時也大幅提升轉乘效率。

葉進一步表示建國路進入轉運中心Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ月台車道已調整為公車專用道，僅限公車及公務車輛進入，原先停靠C月台的計程車則恢復到原先規畫臨新民街側的計程車排班區，Ｄ月台的汽車臨停接送區則調整至台中車站地下停車場3A入口處，新民街側的臨停接送區則調整為臨停下客區。

建議接載親友的汽車改由成功路、新民街進入台中車站地下停車場，3A入口處設有臨停接送區，沿途皆設有相關指示牌面且享有停車場30分鐘免費進出優惠，轉乘動線均在室內，不受天候影響，