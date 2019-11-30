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舊內衣直接丟垃圾桶？業者建議做回收、剪掉鋼圈再丟

2019-11-30 10:39聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

女性內衣替換率高，但舊內衣褲不能丟到舊衣回收箱，大部分女性選擇丟進垃圾桶最後進到焚化爐焚燒，本土內衣品牌「曼黛瑪璉」連續超過5年與非營利組織合作，回收整理消費者的舊內衣，送往烏干達非洲國家，讓當地婦女在市場銷售，增加弱勢女性工作機會。

內衣市場蓬勃，業者建議女性若有5到7件內衣在替換，6個月左右就該汰舊換新，但舊內衣去處讓不少消費者困擾，曼黛瑪璉行銷經理陳怡璇說，大部分女性將內衣丟掉，但當中的鋼圈其實有再利用價值，建議消費者若真的要丟棄就內衣，可將扣環、鋼圈部分剪下來再丟。

約從5年前開始，「曼黛瑪璉」每年舉辦兩次為消費者回收內衣的活動，一年約收到10到15萬件的內衣，再與國際非營利組織合作，送往烏干達等地發送給當地女性在當地銷售

陳怡璇說，有的婦女合作還能將二手內衣經營成小店，有助增加她們的收入，業者也提供全新生理褲，讓國際組織為當地女性做衛教時，作為鼓勵的贈品，希望有助改善當地資源匱乏的困境。

曼黛瑪璉每年底舉行廠拍活動是品牌年度盛事，今年第15年舉辦「廠慶購物節」將在12月6日到8日登場，曼黛瑪璉在彰化員林員草路總公司推出「超有感」內衣折扣，還有銅板價內衣小褲，預計再度吸引消費者搶購。

內衣品牌曼黛瑪璉提供生理褲，送給非洲國家婦女。圖／曼黛瑪璉提供
內衣品牌曼黛瑪璉提供生理褲，送給非洲國家婦女。圖／曼黛瑪璉提供
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內衣品牌曼黛瑪璉每年回收消費者舊內衣，分送非洲當地婦人，讓她們再銷售賺取收入。圖...
內衣品牌曼黛瑪璉每年回收消費者舊內衣，分送非洲當地婦人，讓她們再銷售賺取收入。圖／曼黛瑪璉提供
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內衣品牌曼黛瑪璉每年與非營利組織合作，提供整理過的國內二手舊內衣送往非洲烏干達。...
內衣品牌曼黛瑪璉每年與非營利組織合作，提供整理過的國內二手舊內衣送往非洲烏干達。圖／曼黛瑪璉提供
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烏干達品牌非洲

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