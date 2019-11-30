500隻Q版紙雕石虎快閃 集集火車站前嗨翻遊客

2019-11-30 07:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／南投即時報導



500隻Q版紙雕石虎昨天集結集集火車站，南投縣觀光旅遊發展協會舉辦「台灣500石虎探險旅程-城市現蹤集集站」，為國內首次大型石虎展覽，從前幾天開始布展時，就不斷吸引民眾駐足拍照，昨開展後更吸引數百名國小、幼兒園學生來戶外教學、先睹為快，遊客看到這麼多隻Q版石虎排排站都嗨翻，直呼超可愛。

特生中心指出，石虎在台灣被列為第一級保育類動物，主要分布在苗栗、台中、南投等山區，屬於夜行性動物，主要捕食小型哺乳類動物，由於常闖入農民雞舍覓食老鼠，但老鼠常吃到農民設下的毒老鼠藥，導致石虎在獵食老鼠後也受害死亡，加上常有路殺意外，使石虎數量減少到僅1000隻左右，成為保育等級屬於最危險的「瀕臨絕種」。

南投縣觀光旅遊發展協會因而與集集鎮公所、特生中心合作舉辦「台灣500石虎探險旅程-城市現蹤集集站」戶外大型展覽，以500隻Q版紙雕石虎大軍快閃攻占集集火車站，結合生態保育、藝術文創與吸引觀光客的超萌快閃活動，希望能喚起對野生動物保護的重視。

活動至12月1日一連3天舉行，除創造可愛吸睛的打卡風潮，活動期間現場按讚打卡分享，有機會獲得限量文創小禮物，送完為止。另外今、明上午11點到12點，下午2點到3點，有免費石虎環保包DIY體驗活動，數量有限、現場排隊，可把握機會。