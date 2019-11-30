台中民宿業推彩虹山手線 7路線入住免費帶你玩私房景點

2019-11-30 07:21 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中即時報導



台中市民宿協會搶攻國內旅遊住宿客，為提升住房率推出「台中彩虹山手線」旅遊創新體驗計畫，共規畫7條彩虹路線，行程涵蓋大坑、新社、東勢、豐原、石岡、后里、外埔、和平等地，只要入住台中市境內的民宿，旅客即可免費體驗1條路線，每條路線開2團，預估可提升2成住房率。

台中市民宿協會理事長陸冠全表示，出遊經常不知道到哪裡玩，旅程多是觀光客行程，而民宿是最在地的旅館，深知在地有哪些好吃好玩的去處，協會因此向交通部觀光局爭取經費，推出「台中彩虹山手線」計畫。

該計畫中精心規畫了7條路線，帶領遊客到當地的「私房景點」，行程「有山、有農作、有手作」，旅客不必捨近求遠，在地即可享受深度旅遊，感受台中鄉村之旅的美好。

「台中彩虹山手線」7條彩虹路線，包括綠色山手線「生態慢活」、黃色山手線「花海迎賓」、橙色山手線「採果之樂」、紫色山手線「手作農產」、紅色山手線「人文歷史」、藍色山手線「星空夜景」、咖啡色山手線「茶癮咖啡」，結合知名景點、名勝古蹟、觀光工廠等，除了可賞柿葉紅、花海、體驗農作DIY，還能享受採果樂。

活動將從12月2日至12月31日在協會臉書粉專上，開放民眾線上報名欲參加的體驗行程，只要旅客提供相關「住宿訂房」證明，即可享有限額免費的1條旅遊行程（含遊覽車資、導覽解說、DIY體驗活動），活動詳情可關注協會臉書粉專（https://www.facebook.com/TCBNB/）