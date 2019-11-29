古蹟修復流標連連 修復團隊壓力大 人才也斷層

2019-11-29 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



古蹟修復有人才斷層，且古蹟修復團因面對外界拿放大鏡檢視，壓力較大，流標案件不少，不只鹿港龍山寺流標7次，彰化孔廟也已流標7次還標不出去，此次龍山山門髹漆修復工程團隊匠師曹仙文說，如何在國高中職培養傳統修復古蹟人才刻不容緩。

彰化縣文化局長張雀芬表示，目前政府部門的確面臨找不到團隊修復古蹟的窘境，修復團隊都非常搶手，以「國定古蹟彰化孔子廟修復工程」為例包括戟門木構修復丶東西廡屋頂整修丶所有外牆修復、圍牆整修上漆等約四千萬元的工程也已流標7次，無修復團隊願意接手，最後只得建議再調高工程預算再送審，後續再辦理招標。

而彰化縣著名的歷史建築八卦山大佛修復工程也已流標3次，由於大佛身白化需修補上漆，還有漏水工程等約三千萬工程也標不出去。

此次負起鹿港龍山寺山門修復工程的曹仙文也是5年前負責龍山寺迴廊修復的匠師，師承台南彩繪大師丁清石的他說，要修復古蹟都得承受很大壓力，以龍山寺迴廊修復工程而言也是經過專家審查討論了一年，才照著工序去做，但還是被批評了，原本他實在不太願意再接山門單彩修復工程，但又覺得實在有 使命感，「若看著古蹟再敗壞下去，會對不起古蹟，才又硬著頭皮接手」。