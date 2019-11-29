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古蹟修復流標連連 修復團隊壓力大 人才也斷層

2019-11-29 23:46聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

古蹟修復有人才斷層，且古蹟修復團因面對外界拿放大鏡檢視，壓力較大，流標案件不少，不只鹿港龍山寺流標7次，彰化孔廟也已流標7次還標不出去，此次龍山山門髹漆修復工程團隊匠師曹仙文說，如何在國高中職培養傳統修復古蹟人才刻不容緩。

彰化縣文化局長張雀芬表示，目前政府部門的確面臨找不到團隊修復古蹟的窘境，修復團隊都非常搶手，以「國定古蹟彰化孔子廟修復工程」為例包括戟門木構修復丶東西廡屋頂整修丶所有外牆修復、圍牆整修上漆等約四千萬元的工程也已流標7次，無修復團隊願意接手，最後只得建議再調高工程預算再送審，後續再辦理招標。

而彰化縣著名的歷史建築八卦山大佛修復工程也已流標3次，由於大佛身白化需修補上漆，還有漏水工程等約三千萬工程也標不出去。

此次負起鹿港龍山寺山門修復工程的曹仙文也是5年前負責龍山寺迴廊修復的匠師，師承台南彩繪大師丁清石的他說，要修復古蹟都得承受很大壓力，以龍山寺迴廊修復工程而言也是經過專家審查討論了一年，才照著工序去做，但還是被批評了，原本他實在不太願意再接山門單彩修復工程，但又覺得實在有 使命感，「若看著古蹟再敗壞下去，會對不起古蹟，才又硬著頭皮接手」。

曹仙文說，台灣不僅存在古蹟修復人才斷層，更有很多古蹟維護觀念要改進，像日本就對古蹟平時的維護下了很大功夫，值得政府相關部門借鏡。

彰化縣國定古蹟鹿港龍山寺古色古香，如何整修維護也多次引起討論。 記者林宛諭／攝影
彰化縣國定古蹟鹿港龍山寺古色古香，如何整修維護也多次引起討論。 記者林宛諭／攝影
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彰化縣國定古蹟鹿港龍山寺古色古香，如何整修維護也多次引起討論。 記者林宛諭／攝影
彰化縣國定古蹟鹿港龍山寺古色古香，如何整修維護也多次引起討論。 記者林宛諭／攝影
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彰化縣國定古蹟鹿港龍山寺古色古香，如何整修維護也多次引起討論。 記者林宛諭／攝影
彰化縣國定古蹟鹿港龍山寺古色古香，如何整修維護也多次引起討論。 記者林宛諭／攝影
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彰化縣鹿港鎮國定古蹟龍山寺最具代表性的山門進行髹漆工程今天舉行開工儀式暨施作說明...
彰化縣鹿港鎮國定古蹟龍山寺最具代表性的山門進行髹漆工程今天舉行開工儀式暨施作說明會，由彰化縣長王惠美與文化部文化資產局副局長張仁吉等人主持開工儀式，預計在明年4月完工。記者林宛諭／攝影
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彰化縣鹿港鎮國定古蹟龍山寺最具代表性的山門進行髹漆工程今天舉行開工儀式暨施作說明...
彰化縣鹿港鎮國定古蹟龍山寺最具代表性的山門進行髹漆工程今天舉行開工儀式暨施作說明會，由彰化縣長王惠美（左三)與文化部文化資產局副局長張仁吉等人主持開工儀式，預計在明年4月完工。記者林宛諭／攝影
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修復國定古蹟龍山寺

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