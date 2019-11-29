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台中市議會挑燈夜戰 文化局預算挨刀刪883萬元

2019-11-29 23:01聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

台中市議會教育文化委員會今天審查台中市文化局預算，從上午10點半審查到晚間9點，才審完文化局預算，但二級機關文資處、市立圖書館未審完，下周再戰。台中市文化局預算遭刪除883萬元，仍須送大會二、三讀，文化局盼在大會翻盤。

台中市文化局預算編列8.38億元，今天在議會委員會審查時，遭到民進黨議員強力監督，議員打開預算書逐條審查，從上午10點半審到晚間9點仍未審完，總共刪除883萬元，刪除率1.05%。

台中市文化局遭刪除預算，主要為爵士音樂節刪除240萬元、大台中藝術節慶系列活動刪除300萬元，補助民間團體協會辦理資深優秀美術家展覽刪除50萬元，傳統工藝等纖維展覽費用刪80萬元，圓滿户外劇場LED租賃、維護等刪除82萬元等。

台中市大墩美展今年編列72萬元，打算到大陸展覽，一度遭議員杯葛，文化局表示，大墩美展過去10年都未到大陸去，先後到日本、越南、紐西蘭等地展覽，不少藝術家希望與對交流，最後預算才保住。

台中市文化局長張大春說，爵士音樂節去年編列950萬元，為了找到更好團隊，也做好交通維持與清潔工作，爭取到1340萬元，後來遭刪除240萬元；前身是花都藝術節的大台中藝術節，市府編列2000萬元，扶持在地藝術團體，議員揚言要刪1000萬元，後來保住部分預算，挨刀刪除300萬元。

文化局台中市藝術節

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