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山林開放 投縣議員促畫分搜救權責

2019-11-29 23:34聯合報 記者江良誠／南投報導

南投水社大山一路穿越樹林、竹林，路徑不易辨識，不小心還容易摔傷。 記者江良誠／攝...
南投水社大山一路穿越樹林、竹林，路徑不易辨識，不小心還容易摔傷。 記者江良誠／攝影
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行政院長蘇貞昌10月宣告山林解禁政策，鬆綁全台81處林道，簡化繁瑣的登山申請流程，讓山友叫好。但是水社大山24日才發生山友迷途，消防人員大舉搜救，南投縣議員石慶龍認為，水社大山屬一般山域根本不需申請，卻常發生迷途意外，中央要開放山林，應全面檢討山林政策並畫分搜救權責，不要讓縣市消防人力為了搜救疲於奔命。

水社大山屬於中級山海拔2059公尺，因為位在日月潭畔，可俯瞰日月潭全景，美不勝收，是熱門的登山路線。但水社大山穿越森林和竹林，路徑並不清楚，一不小心就容易迷途。

22日12人登山隊攀登水社大山，但回程一名隊員失聯。南投縣消防局申請直升機空勘，23日接獲失蹤者簡訊傳給家屬座標，搜救隊搜尋兩天，才在溪谷找到受傷登山客，將她救出脫困。除了迷途外，2016、2018各有一起山友事故死亡，比例偏高。

石慶龍說，政府開放山林，3000公尺以上的限制山域，由縣市消防局搜救，但一般山域連登記也不用，一次人員失蹤搜救就要動員30人次搜救人力，成為地方重要的負擔。中央應該有完整的山林政策，包括搜救權責如何劃分，否則南投高山、一般山域都很多，光是搜救就是一大問題，也成為消防隊沉重負擔。

消防局長林聰吉說，政府全面開放登山，特殊山域有單獨規定，但對於山域搜救曾建議中央成立專責的搜救隊，不過，中央討論後，仍規定由各縣市消防局處理。而一般山域目前不需登記，會參考其他縣市辦法，是否一般山域也要求登山隊入山前向當地派出所登錄登山路線，同時也請日管處做好水社大山的路徑標誌，避免山友迷途。

山友失蹤日月潭

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