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商業區建停車場太可惜？彰化市公所第一停車塔案夭折

2019-11-29 21:25聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣前縣長魏明谷任內爭取到納入前瞻計畫的4座停車場，原被剔除的彰化市第一停車塔，因市公所堅持興建獲得復活，卻在送請市代會審議時，因市代會以此用地位在商業區，建停車場未免可惜而退回提案，縣府則認為補助款到手且周邊確有迫切停車需求，希望有轉圜餘地，但市長林世賢表示，公所已盡了最大努力。

彰化縣政府爭取到前瞻計畫停車場經費補助共6億2000餘萬元，中央經費已經核下，並經縣議會通過墊付案，計畫興建的四座停車場，分別是彰化市的台鐵彰化站後站停車場、彰化市公所第一停車場地上停車塔、彰化市延平公園地下停車場，以及員林市崇實高工旁公園用地地下停車場，合計可提供約1200個停車位。

不過，這4座停車場經費的地方自籌款高達7億2600多萬元，其中彰化市3座停車場自籌款5億8000多萬元，縣市對自籌款分擔的認知卻有差異，造成關係緊張，經過多次協調，縣府分擔三分之二、市三分之一，其中延平公園地下停車場由縣府開闢，台鐵彰化站後站停車場由市公所開闢，員林市崇實高工旁公園用地地下停車場也由縣府開闢。

至於彰化市公所第一停車場停車塔，因面積過小原被剔除，後來經市長林世賢積極爭取，但送市代會審議時，市代會以該用地屬商業區，如果用來建停車場太過可惜，加上位在市代會後方的廣停12用地，可提供停車需求，沒有迫切性，因此決議退回，未來擬由市公所興建後，再辦理招商或採設定地上權方式，委由民間開發。

市林世賢說，廣停12用地只能提供24個停車位，而停車塔停車位則達260個，相差甚多，市公所為爭取代表會同意，除邀請代表與上級 機關溝通協調，還提出不同替代方案，但仍無去挽回。

這4座停車場興建案，均由副縣長洪榮章肩負協商，他說，占在解決停車需求立場，縣府排除萬難，負擔了三分之二自籌款，當然希望能夠全數興建，但既然市代會不同意彰化市公所第一停車場停車塔案，縣府只能達遺憾。

彰化縣政府工務處運輸管理科長許僅宜說，該用地位處市區商圈，因周邊的友善人行步道即將興闢，路邊停車格將全數取消，加上鄰近彰化光復郵局將改建為以影城為主要用途的商業大樓，勢必增加停車需求，有必要將目前的平面停車場改建為停車塔，如果做多目標使用還可以活化使用，希望各方能再努力， 能有轉圜空間。

納入前瞻計畫的彰化市公所第一停車場停車塔，因位在商業區，市代會認為建停車場太可惜...
納入前瞻計畫的彰化市公所第一停車場停車塔，因位在商業區，市代會認為建停車場太可惜，決議退回市公所提案，停車塔因此夭折。記者劉明岩／攝影
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納入前瞻計畫的彰化市公所第一停車場停車塔，因位在商業區，市代會認為建停車場太可惜...
納入前瞻計畫的彰化市公所第一停車場停車塔，因位在商業區，市代會認為建停車場太可惜，決議退回市公所提案，停車塔因此夭折。記者劉明岩／攝影
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停車場台鐵

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