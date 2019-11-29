鹿港欲設打鐵厝產業園區 富麗大鎮居民怒吼撤案

2019-11-29 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



反打鐵厝產業園區自救會成員及鹿港富麗大鎮居民今天到彰化縣政府抗議縣府欲開發「鹿港打鐵厝產業園區」，居民並憤怒的喊著彰化縣長王惠美下台，也要求縣府撤案。記者林宛諭／攝影 分享 facebook

反打鐵厝產業園區自救會成員及鹿港富麗大鎮居民今天到彰化縣政府抗議縣府欲開發「鹿港打鐵厝產業園區」，居民並憤怒的喊著彰化縣長王惠美下台，也要求縣府撤案。

富麗大鎮居民今天在縣議員葉國雄等人陪同下到縣府抗議，葉國雄表示，富麗大鎮是有三千人的社區，他曾在議會提出富麗大鎮連署書有超過一半居民反對與工業園區為鄰，住戶不相信園區內沒有空汙與水汙染、噪音等，鹿港已有彰濱工業區還有空地沒進駐，而水五金產業專區也有蔡英文總統要特許開發700多到上千公頃開發，為何一定非開發打鐵厝。

葉國雄說，況且鹿港鎮正在發展國家歷史風景區，要發展無煙囱產業，且富麗大鎮周邊未來也會列入擴大都市計畫，請王惠美縣長馬上停止開發打鐵厝園區。

反打鐵厝產業園區自救會長林志賢說，居民已表達過訴求不要工業區，但縣府只為了13家廠商就要設打鐵厝園區，鹿港是要發展觀光，為何讓工業進來，居民都非常憤怒，而且富麗大鎮也沒像縣府說的「破破爛爛」，請縣府道歉並撤案。

抗議居民並拿出王惠美及建設處長劉玉平的照片，用水球打照片喊著下台，再遞交陳情書給縣府，由環保綜合計畫科科長陳金蘭代表接受陳情書。

陳金蘭表示，最近已接到環境影響評估書，未來會召開環評審查會，由專家學者審查，審查過程民眾可以申請旁聽，一定會公正公開審查。

彰化縣政府是去年獲經濟部補助執行開發「鹿港打鐵厝產業園區計畫」原規劃北側10公頃和南側5公頃，但因居民反對，已評估不做南側開發，10公頃工業區若扣除公共設施用地等，約只有6公頃的產業用地，可容納約20家廠商。