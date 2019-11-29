台中美樂地添1新公園 盧秀燕：建設大里編列逾10億預算

2019-11-29 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



台中市持續推動美樂地計畫，再添一座新公園！台中市大里區東明路82巷內稅務局宿舍在104年拆除後成了閒置，經台中市建設局5個月興建為「大象」主題意象的大里光榮公園，今天完工啟用，公園內有大象造型溜滑梯、白沙坑，另有以水為顏料的「水畫牆」，拿刷具沾水在牆上作畫，兼具環保與創意，吸引大人、小朋友遊憩。

台中市長盧秀燕致詞時說，她競選市長時強調一定要加強照顧屯區，說到做到，她當選以來，拚命加強大里的建設，大里編列超過10億元建設預算，除了今天完工啟用的光榮公園外，包括74號快速道路下新闢大里到霧峰道路，預算5億元，明年開工，大里國民運動中心興建中，拚明年底完工，南門橋拓寬等，好好建設大里，明年、後年繼續編列大里建設預算，也謝謝市議員大力支持。

盧秀燕指出，今天完工啟用的光榮公園原址原本閒置很久，地方一直要求，當地里長爭取做公園，市府聽到地方心聲、找預算，開闢為公園綠地，不但環境變更好、多了遊憩與運動空間，居住環境更優質了。