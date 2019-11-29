影／鹿港天后宮 50萬斗首、 8800財運亨通斗通通搶完了

2019-11-29 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



彰化縣鹿港天后宮明年點燈開始登記，點燈價格最高「財運亨通斗」斗首50萬元已連續4 年由彰化一名企業老闆向媽祖擲筊獲准點燈，還有近200盞的財運 亨通斗一盞8800元在開放登記一小時內就登記完，天后宮總幹事劉家汶表示， 為了公平起見財運亨通斗只開放現場點燈，以往有民眾匯錢來點也被退回，今年還有一名公司老闆一早遠從台北到鹿港天后宮點燈。

劉家汶表示， 鹿港天后宮11 月26日已開放明年點燈，由於每個8800元的「財運亨通斗」 特別受公司老闆青睞，當天上午8點登記，9點就額滿，由於近年財運亨通斗太夯，為免到現場的民眾點不到，天后宮不受理電話或匯款方式點燈，僅開放現場點燈以示公平，有一名台北公司老闆打了多次電話希望能匯款預約，被天后宮婉拒，這名老闆乾脆26日一早就到現場報到，還排前十名點燈，這名老闆說，為了公司能賺錢跑一趟點燈很值得。

可能是景氣不佳，近年「財運亨通斗」特別夯 ，劉家汶說，有一名老闆說，點了燈真 的生意談的比較順利，有一年沒點，覺得有些生意就差臨門一腳沒談成，後來還是繼續點，今年甚至也幫媽媽點了。

而價格最高的50萬元斗首是在斗母旁，離南北斗星君也比較近，斗燈也比較大， 斗燈裡12樣法器和其他「財運亨通斗」都一樣，包括有鏡子是照亮前程之意，尺是度量精打細算，還有剪刀和劍是除邪魔等。

劉家汶說，有民眾為了想搶預約「財運亨通斗」，直接把錢匯來，但還是被退款，因為名額少，只接受現場點燈，現在都已額滿，請民眾不要再匯款，不過另外還有也很熱門的閤家平安斗3600元，點一斗燈可保全家平安，也只有800多個，大約都是過年前就會額滿，民眾可把握。