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鹿港打鐵厝產業園區 居民求撤案抗議漠視民意

2019-11-29 16:56中央社 彰化29日電

「鹿港打鐵厝產業園區計畫」日前召開環境影響評估說明會，附近富麗大鎮居民抗議並舉牌...
「鹿港打鐵厝產業園區計畫」日前召開環境影響評估說明會，附近富麗大鎮居民抗議並舉牌杯葛，場面一度火爆。 聯合報系資料照／記者林宛諭攝影
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彰化縣政府規劃在鹿港鎮提出「打鐵厝（北側）產業園區」計畫，引發當地民眾反彈，近50名居民今天前往縣府丟水球抗議，批評縣府漠視民意，環保局科長陳金蘭出面接下陳情書。

縣府回應，整個計畫已經進入環評程序，縣府會尊重環評委員意見。

根據縣府提供資料，「打鐵厝（北側）產業園區計畫」，園區面積約9.99公頃，規劃為機械設備製造、汽車與運輸零件製造等為主的產業園區，土地將採租售並行方式進行。

不過，因為產業園區旁有彰化鹿港富麗大鎮社區，居民對於社區旁有產業園區產生疑慮，組成反打鐵厝產業園區自救會，自救會50多名成員今天前往縣府前抗議，居民高舉「拒絕污染反工業區」、「彰化縣政府誠信已死」等標語，抗議縣府不顧民眾執意開發。

反打鐵厝產業園區自救會長林志賢接受媒體聯訪時說，當居民表達不滿，縣府只說彰化縣缺少2000多公頃的工業區土地，但產業園區能提供開發面積不大，他不懂為何縣府急著開發，批評縣府態度傲慢。

抗議居民還在縣府前丟水球表達不滿，要求彰化縣長王惠美、彰化縣建設處長劉玉平出面，但縣府只有彰化縣環保局綜合計畫科長陳金蘭出面接下陳情書。

陳金蘭解釋，產業園區計畫將由公正客觀的環境影響評估委員進行審查，民眾都可以申請旁聽。

自救會鹿港

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