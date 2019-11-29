暖男陳其邁來相挺 黃秀芳周日成立彰化南區後援會

2019-11-29 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



彰化縣立委第二選區民進黨參選人黃秀芳後天（12月1日）上午9時30分，在彰化市埔陽街成立小英總統和秀芳的南區後援會，邀請行政院副院長陳其邁、經濟部長沈榮津到場站台助講。照片取自黃秀芳臉書 分享 facebook

彰化縣立委第二選區民進黨參選人黃秀芳後天（12月1日）上午9時30分，在彰化市埔陽街成立小英總統和秀芳的南區後援會，邀請行政院副院長陳其邁、經濟部長沈榮津到場站台助講；民進黨蔡英文總統彰化縣競選總部今天也啟動小英姊妹會，到全縣各鄉鎮市熱鬧商圈、市場的掃街拜票，拉抬黨籍參選人。

黃秀芳彰化南區後援會成立大會，現場還有表演及當地特色美食品嘗。

蔡英文總統彰化縣競選總部總幹事邱建富今天召集婦女部主任尤瑞春、婦女後援會總會長陳素珍及小英姊妹會總會長邱鈴蘭、總幹事江熊一楓、新住民姊妹會會長邱莉亞等人，共同會商各鄉、鎮、市掃街拜票的時程與地點。

邱建富也陪同26個鄉鎮市姊妹會幹部共同展示，掃街拜票時姊妹們穿戴的粉紅色背心、鴨舌帽及2020台灣要贏粉紅提袋、美魔女面膜、小英精美橡皮擦等，同時高舉「護國保台粉紅魔女」、「小英姊妹逗相挺」、「團結就會贏」等手舉標語看板，希望喚起民眾支持的熱情，讓小英總統成功連任並達成國會過半的任務。