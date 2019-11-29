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最美鹿港龍山寺山門上漆修復 王惠美：要原汁原味

2019-11-29 14:08聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮國定古蹟龍山寺最具代表性的山門進行髹漆工程今天舉行開工儀式暨施作說明會，彰化縣長王惠美表示，山門髹漆工程歷經7次流標才發包施作，已用科技化分析檢測，再請修復團隊以「披麻捉灰」傳統方式修復，希望能保存古蹟的「原汁原味 」 ，工程預計在明年4月完工。

龍山寺104年完成兩側迴廊修復後，但各界對於廊柱顏色等有許多不同批評意見，也讓修復團隊備感壓力，以致106年底縣府獲文化部補助辦理山門髹漆發包作業一直流標，此次修復也將以縮時攝影、施工前後對照等呈現修復全紀錄。

今天王惠美與文化部文化資產局副局長張仁吉、鹿港鎮長許志宏、鹿港龍山寺管理委員會主委施輝雄等人也一起主持開工儀式，王惠美致詞時原本脫口說「希望完工後有更加不同風貌」，趕快再改口說是要有「原汁原味 」，強調原汁原味很重要 。

王惠美說「一個城市的偉大，不在於建築的高度，而是在文化歷史的深度」，鹿港龍山寺興建於西元1776年，主祀觀世音，有「台灣紫禁城」之稱，是台灣五座知名「龍山寺」中規模最大的，但山門髹漆工程流標7次，縣府團隊積極配合文化部邀請專家學者、鹿港龍山寺管理委員會及相關單位多次協調與修正，終於順利開工，也感謝文化部文資局及裕元教育基金會的支持，讓古蹟能屹立不搖，也讓民眾來到鹿港可以到這個開放式博物館體驗彰化的美。

此次山門單彩髹漆工程經費274萬元，王惠美說，龍山寺山門髹漆委託傳統匠師曹仙文老師施作辦理，並委託中華木質構造建築協會辦理山門木構件損壞調查，而文化部文化資產保存研究中心也透過精密的儀器檢測，還原各年代更動的歷史，而檢測也發現以前的山門及木柱並沒有施以披麻捉灰的方式，長期裸露在外，使木材劣化，因此這次經文化部「古蹟歷史建築審議會」決議，修作方式採用傳統工法以光油(桐油)混礦物性顏料施作，並於木基層(地仗)施作披麻捉灰的工法，期望以後龍山寺能成為彩繪修復施作的典範。

張仁吉表示，此次會進行修復前後的對照，找出可逆性與真實性的比對，相信經過嚴謹的科學性檢測與色彩分析，以及修復老師曹老師細緻性的修復過程，可以有好的品質。

彰化縣鹿港鎮國定古蹟龍山寺最具代表性的山門進行髹漆工程今天舉行開工儀式暨施作說明...
彰化縣鹿港鎮國定古蹟龍山寺最具代表性的山門進行髹漆工程今天舉行開工儀式暨施作說明會，由彰化縣長王惠美與文化部文化資產局副局長張仁吉等人主持開工儀式，預計在明年4月完工。記者林宛諭／攝影
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彰化縣鹿港鎮國定古蹟龍山寺最具代表性的山門進行髹漆工程今天舉行開工儀式暨施作說明...
彰化縣鹿港鎮國定古蹟龍山寺最具代表性的山門進行髹漆工程今天舉行開工儀式暨施作說明會，由彰化縣長王惠美（左三)與文化部文化資產局副局長張仁吉等人主持開工儀式，預計在明年4月完工。記者林宛諭／攝影
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彰化縣鹿港鎮國定古蹟龍山寺最具代表性的山門進行髹漆工程今天舉行開工儀式暨施作說明...
彰化縣鹿港鎮國定古蹟龍山寺最具代表性的山門進行髹漆工程今天舉行開工儀式暨施作說明會，預計在明年4月完工。記者林宛諭／攝影
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彰化縣鹿港鎮國定古蹟龍山寺最具代表性的山門進行髹漆工程今天舉行開工儀式暨施作說明...
彰化縣鹿港鎮國定古蹟龍山寺最具代表性的山門進行髹漆工程今天舉行開工儀式暨施作說明會，由彰化縣長王惠美與文化部文化資產局副局長張仁吉等人主持開工儀式，預計在明年4月完工。記者林宛諭／攝影
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修復龍山寺鹿港王惠美

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